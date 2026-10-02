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Kritje od četvrtka 1. oktobra na udaru snažnog nevremena, a područje Iraklionaposebno je pogođeno obilnim kišama i olujama koje su dovele do poplava u kućama i prodavnicama.

Potresni prizori zabeleženi su u Rukaniju, jednom od područja Irakliona. Na snimku koji je objavio portal "Creta24" vidi se trenutak kada ogromna količina nabujale vode prodire u jednu kuću.

Muljevita voda prekrila je pod domaćinstva, nakon čega su prostorije počele da se pune vodom. Stanari nisu mogli da zaustave prodor bujice.

Rukani je bio suočen sa ogromnim količinama vode, blata i nanosa, dok su problemi zabeleženi kako na privatnim posedima, tako i na putnoj infrastrukturi.

Snimak prikazuje koliko brzo voda i mulj mogu da prodru u objekat tokom ekstremnih padavina, ostavljajući stanare praktično nemoćnim pred silinom bujice.

(Kurir.rs/TA NEA)

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