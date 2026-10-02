UKRAJINCI PRVI PUT NAPALI SVOJOM BALISTIČKOM RAKETOM! Zelenski objavio snimak lansiranja, njegov savetnik na pitanje šta je pogodila: "Nećemo vam reći" (VIDEO)
- Kompanija Fire Point razvila je raketu sa dometom do 250 kilometara, brzinom do 1.500 metara u sekundi i bojevom glavom od 200 kilograma.
Ukrajinska balistička raketaFP-7, razvijena u zemlji, prvi put je upotrebljena u borbenim dejstvima protiv Rusije, saopštio je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski1. oktobra.
- Ukrajinska taktička balistička raketa. FP-7. Prva borbena upotreba. Hvala na rezultatu. Sledeća je proizvodnja. Slava Ukrajini! - napisao je Zelenski, ne iznoseći druge detalje.
Na pitanje šta je raketa pogodila, savetnik ukrajinskog predsednika za komunikacije rekao je za "Kijev independent": "Nećemo vam reći."
FP-7 proizvodi vodeća ukrajinska odbrambena kompanija "Fajer point" ("Fire Point"). Raketa je projektovana sa deklarisanim dometom do 250 kilometara, maksimalnom brzinom od 1.500 metara u sekundi i bojevom glavom težine 200 kilograma.
Izvršna direktorka kompanije "Fire Point" Irina Tereh rekla je 10. septembra na odbrambenoj konferenciji u Poljskojda je planirano da FP-7 uđe u upotrebu "u roku od nekoliko nedelja".
FP-7 je zasnovana na sovjetskom presretaču 48N6, koji se koristi u sistemima protivvazdušne odbrane S-300 i S-400, ali je izrađena uz primenu savremenih komponenti i proizvodnih tehnologija.
- Ovo će biti analogno ATACMS-u, verovatno čak i sa većom bojevom glavom. Ali koštaće najmanje dvostruko manje - rekao je u intervjuu u martu, Denis Štilerman, glavni konstruktor i suosnivač kompanije "Fire Point".
Štilerman je naglasio da je cilj masovna proizvodnja ovog sistema.
- Ako proizvodite dve ili tri balističke rakete mesečno, to nema smisla. To neće imati nikakav uticaj na front - rekao je on.
- FP-7 namenjena je za ciljeve na liniji fronta i u neposrednoj pozadini, poput štabova i komandnih mesta, skladišta naoružanja, vojne opreme - radarskih stanica, sistema za elektronsko ratovanje, protivvazdušnih sistema i lansera raketa - kao i položaja sa kojih se lansiraju dronovi i vojne infrastrukture, uključujući aerodrome u dometu rakete - rekao je Nazarij Barčuk, analitičar ukrajinskog Centra za bezbednost i saradnju, za "Kijev independent".
Kompanija "Fire Point" postala je važan ukrajinski domaći proizvođač naoružanja od osnivanja 2022. godine.
Proizvodi niz dalekometnih dronova, kao i tešku krstareću raketu FP-5 "Flamingo". Međutim, njen uspon pratili su navodi o korupciji i pitanja o tome ko je krajnji vlasnik kompanije.
(Kurir.rs/Kyiv independent)