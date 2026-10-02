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Ukrajinska balistička raketaFP-7, razvijena u zemlji, prvi put je upotrebljena u borbenim dejstvima protiv Rusije, saopštio je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski1. oktobra.

- Ukrajinska taktička balistička raketa. FP-7. Prva borbena upotreba. Hvala na rezultatu. Sledeća je proizvodnja. Slava Ukrajini! - napisao je Zelenski, ne iznoseći druge detalje.

Na pitanje šta je raketa pogodila, savetnik ukrajinskog predsednika za komunikacije rekao je za "Kijev independent": "Nećemo vam reći."

FP-7 proizvodi vodeća ukrajinska odbrambena kompanija "Fajer point" ("Fire Point"). Raketa je projektovana sa deklarisanim dometom do 250 kilometara, maksimalnom brzinom od 1.500 metara u sekundi i bojevom glavom težine 200 kilograma.

Izvršna direktorka kompanije "Fire Point" Irina Tereh rekla je 10. septembra na odbrambenoj konferenciji u Poljskojda je planirano da FP-7 uđe u upotrebu "u roku od nekoliko nedelja".

FP-7 je zasnovana na sovjetskom presretaču 48N6, koji se koristi u sistemima protivvazdušne odbrane S-300 i S-400, ali je izrađena uz primenu savremenih komponenti i proizvodnih tehnologija.

- Ovo će biti analogno ATACMS-u, verovatno čak i sa većom bojevom glavom. Ali koštaće najmanje dvostruko manje - rekao je u intervjuu u martu, Denis Štilerman, glavni konstruktor i suosnivač kompanije "Fire Point".

Štilerman je naglasio da je cilj masovna proizvodnja ovog sistema.

- Ako proizvodite dve ili tri balističke rakete mesečno, to nema smisla. To neće imati nikakav uticaj na front - rekao je on.

- FP-7 namenjena je za ciljeve na liniji fronta i u neposrednoj pozadini, poput štabova i komandnih mesta, skladišta naoružanja, vojne opreme - radarskih stanica, sistema za elektronsko ratovanje, protivvazdušnih sistema i lansera raketa - kao i položaja sa kojih se lansiraju dronovi i vojne infrastrukture, uključujući aerodrome u dometu rakete - rekao je Nazarij Barčuk, analitičar ukrajinskog Centra za bezbednost i saradnju, za "Kijev independent".

1/4 Vidi galeriju Volodimir Zelenski tokom obraćanja Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku Foto: Seth Wenig/AP

Kompanija "Fire Point" postala je važan ukrajinski domaći proizvođač naoružanja od osnivanja 2022. godine.