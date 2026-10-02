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Krista Pajk, osuđena zbog brutalnog ubistva iz 1995. godine, smejala se, pa čak i pevala tokom procesa pogubljenja koje je bilo neuspešno, dok su prisutni u dva navrata dobili znak da je umrla, pre nego što su shvatili da ona zapravo i dalje hrče, tvrdi jedan od svedoka.

Vilijam Paket, voditelj i dugogodišnji novinar televizije WVLT, bio je među malobrojnim ljudima koji su prisustvovali dramatičnim događajima u zatvoru Riverbend u Tenesiju. On je detaljno opisao šta je video u prostoriji za posmatranje.

Pajk (50) bila je svesna i pomerala se na nosilima nakon što joj je oko 19:27 sati ubrizgana smrtonosna injekcija, koja je trebalo da je usmrti za nekoliko minuta. Međutim, iznenada je počela da se smeje, rekao je Paket za "Dejli mejl".

Neposredno pre toga, kako je naveo, Pajk je počela da peva visokim glasom i ponavljala stihove tradicionalne budističke meditacije: "Budite ljubazni i nežni prema sebi i neka budete u miru."

1/11 Vidi galeriju Pogubljenje Kriste Pajk: Preživela 2 smrtonosne injekcije Foto: Tennessee Department of Correction

Dok su svedoci gledali kako se Pajk pomera, službenici su postavili oko 19:41 sat kamen na mesto vidljivo iz prostorije za posmatranje. To je bio znak da je lek u potpunosti ubrizgan.

U 19:44 sati Pajk je razgovarala sa svojim duhovnim savetnikom, a dva minuta kasnije zavesa je spuštena preko prozora za posmatranje, što obično označava da je pogubljenje završeno. Ali tada su svedoci čuli snažno hrkanje iz komore za pogubljenje.

- Bilo je to glasno, duboko hrkanje, kao da dolazi iz zadnjeg dela sinusa, poput hrkanja starog čoveka. Bilo je kao da spava najbolje u životu - rekao je Paket za "Dejli mejl".

Zavesa je ponovo podignuta tri minuta kasnije, a izvršioci su Pajk dali još jednu dozu otrova. Četiri minuta nakon toga, njeno telo se naglo trzalo, a zatim je snažno udahnula, rekao je Paket.

1/7 Vidi galeriju Neuspelo pogubljenje osuđenice na smrt Kriste Pajk u Tenesiju Foto: George Walker IV/AP

Kamen je ponovo postavljen ispred prozora u 20:01 sat, a zavesa je drugi put spuštena u 20:05 sati. Međutim, hrkanje se nastavilo još oko 50 minuta, tvrdi Paket.

Iza spuštene zavese, zbunjeni svedoci mogli su da čuju komešanje lekara i advokata koji su ulazili i izlazili iz komore. Mediji su oko 20:53 sati ispraćeni iz prostorije, dok se hrkanje i dalje čulo - što je ukazivalo na to da je Pajk još živa i da diše.