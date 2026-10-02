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Pariska policijska uprava i Ministarstvo unutrašnjih poslova oštro su osudili brutalni incident u kojem je grupa izgrednika jurila, oborila i šutirala mladu policajku na ulici u Francuskoj, upućujući joj najteže pretnje po život.

Skandalozni snimak koji se pojavio u javnosti izazvao je talas ogorčenja širom Francuske.

Na njemu se vidi dramatična potera u kojoj grupa mladića trči za pripadnicom snaga reda, uzvikujući "Ubijte je!" uz uvrede.

Jedan od napadača uspeo je da je stigne i obori na asfalt, nakon čega su je okružili.

Prema informacijama koje je pariska policijska uprava potvrdila za list Le Figaro, policajka je, dok je nepomično ležala na zemlji, zadobila više udaraca nogom.

Predstavnici sindikata Alliance Police oštro su reagovali na ove scene, opisujući ih kao nedopustive i navodeći da je policijska službenica bila "proganjana kao plen".

Incident se odigrao u četvrtak popodne u aveniji Gambeta, u 20. pariskom arondismanu, na marginama masovnih protesta i blokada koje sprovode srednjoškolci.

Žrtva napada je mlada poručnica na stažiranju, koja je tog dana poslata kao pojačanje na obližnji trg Ogist-Metivije u 11. arondismanu.

Kako navode u policijskoj upravi, situacija na terenu je tokom dana eskalirala kada se oko stotinu demonstranata direktno okrenulo protiv snaga bezbednosti.

Do napada je došlo u trenutku kada se mlada poručnica nakratko zaustavila kako bi sa zemlje podigla policijsku radio-stanicu koja joj je ispala. U tom trenutku, razjarena grupa ju je sustigla i krenula u otovreni napad uz pretnje smrću.

Zbog masovnih protesta srednjokolaca u Francuskoj, uhapšeno je 1763 ljudi, od toga 90% maloletnici, dok je119 učenika i pripadnika osoblja škola povređeno, kao i 83 policajca i žandarma, prenosi italijanski list Korijere dela Sera.

(Kurir.rs/Figaro/Korijere dela Sera)