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- Ako se odbijanje da se priznaju činjenice i ponudi javno izvinjenje nastavi, preduzećemo dodatne mere - naveo je Li u objavi na društvenoj mreži X.

Li je takođe izrazio "duboko žaljenje" zbog onoga što je opisao kao ukrajinske izjave o neposrednom vojnom sukobu između Severne i Južne Koreje, rekavši da one predstavljaju podsticanje rata na Korejskom poluostrvu.

Seul i Kijev su u diplomatskom sporu otkako je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija prošlog meseca objavio da je Ukrajina prebacila u Južnu Koreju dva severnokorejska ratna zarobljenika koji su se borili za Rusiju.

Južna Koreja je potom optužila Kijev da je prekršio sporazum o očuvanju poverljivosti transfera kako bi se zaštitili vojnici, dok su ukrajinski zvaničnici negirali postojanje takvog sporazuma.

1/5 Vidi galeriju Li Dže Mjung, novi predsednik Južne Koreje Foto: ANTHONY WALLACE / POOL/AFP POOL

Kijevski mediji su objavili, citirajući šefa diplomatije Andrija Sibihu, da Ukrajina nastoji da popravi odnose sa Južnom Korejom.

- Ne bih želeo da ovo nazovem incidentom. Recimo, da je to diplomatski nesporazum - rekao je Sibiha novinarima u četvrtak.

Visoki zvaničnik južnokorejskog Ministarstva spoljnih poslova rekao je lokalnim medijima danas da su šefovi diplomatija dve zemlje razgovarali o tome kako Kijev može da odgovori na zabrinutost Seula, uključujući i moguće izvinjenje.

1/4 Vidi galeriju Volodimir Zelenski tokom obraćanja Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku Foto: Seth Wenig/AP

Rojters navodi da ovaj spor dolazi u osetljivom trenutku za Lijevu administraciju, koja je nastojala da smanji tenzije sa Severnom Korejom, a još uvek se nosi sa političkim posledicama nedavnog incidenta sa minom u demilitarizovanoj zoni koja razdvaja dve Koreje.

Čo Han Bum, viši saradnik Korejskog instituta za nacionalno ujedinjenje u Seulu, rekao je da bi sve dodatne mere najverovatnije uključivale podršku koju Južna Koreja već pruža Ukrajini, uključujući humanitarnu, finansijsku i pomoć u obnovi.

- Ukrajina ima više da izgubi od Južne Koreje jer dobija podršku od Seula - kazao je Čo.

1/14 Vidi galeriju Kim Džong Un dočekao severnokorejske vojnike posle obavljene misije u Rusiji Foto: screenshot YT/AssociatedPress

Južna Koreja je pružila humanitarnu i finansijsku pomoć Ukrajini od opšte invazije Rusije na tu zemlju 2022. i u julu je obećala dodatnih 100 miliona dolara pomoći koja nije vojnog karaktera, nakon sastanka na marginama samita NATO.

- Međutim, nijedna strana nema koristi od produžene konfrontacije - rekao je Čo, napominjući da se Južna Koreja oslanja na Ukrajinu kada su u pitanju informacije vezane za vojne aktivnosti Severne Koreje.