PREDSEDNIK JUŽNE KOREJE OTVORENO ZAPRETIO UKRAJINI! Li najavio MERE zbog ignorisanja zahteva za izvinjenje zbog govora Zelenskog u UN "Kijev ima više da izgubi"
Južnokorejski predsednik Li Dže Mjung u petak je zapretio "dodatnim merama" Ukrajini, ne precizirajući na šta misli, ukoliko Kijev ne prizna postojanje sporazuma o poverljivosti sa Seulom, za koji Južna Koreja tvrdi da je pokrivao i prebacivanje dva zarobljena severnokorejska vojnika i ne izvini se zbog kršenja tog dogovora.
- Ako se odbijanje da se priznaju činjenice i ponudi javno izvinjenje nastavi, preduzećemo dodatne mere - naveo je Li u objavi na društvenoj mreži X.
Li je takođe izrazio "duboko žaljenje" zbog onoga što je opisao kao ukrajinske izjave o neposrednom vojnom sukobu između Severne i Južne Koreje, rekavši da one predstavljaju podsticanje rata na Korejskom poluostrvu.
Seul i Kijev su u diplomatskom sporu otkako je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija prošlog meseca objavio da je Ukrajina prebacila u Južnu Koreju dva severnokorejska ratna zarobljenika koji su se borili za Rusiju.
Južna Koreja je potom optužila Kijev da je prekršio sporazum o očuvanju poverljivosti transfera kako bi se zaštitili vojnici, dok su ukrajinski zvaničnici negirali postojanje takvog sporazuma.
Kijevski mediji su objavili, citirajući šefa diplomatije Andrija Sibihu, da Ukrajina nastoji da popravi odnose sa Južnom Korejom.
- Ne bih želeo da ovo nazovem incidentom. Recimo, da je to diplomatski nesporazum - rekao je Sibiha novinarima u četvrtak.
Visoki zvaničnik južnokorejskog Ministarstva spoljnih poslova rekao je lokalnim medijima danas da su šefovi diplomatija dve zemlje razgovarali o tome kako Kijev može da odgovori na zabrinutost Seula, uključujući i moguće izvinjenje.
Rojters navodi da ovaj spor dolazi u osetljivom trenutku za Lijevu administraciju, koja je nastojala da smanji tenzije sa Severnom Korejom, a još uvek se nosi sa političkim posledicama nedavnog incidenta sa minom u demilitarizovanoj zoni koja razdvaja dve Koreje.
Čo Han Bum, viši saradnik Korejskog instituta za nacionalno ujedinjenje u Seulu, rekao je da bi sve dodatne mere najverovatnije uključivale podršku koju Južna Koreja već pruža Ukrajini, uključujući humanitarnu, finansijsku i pomoć u obnovi.
- Ukrajina ima više da izgubi od Južne Koreje jer dobija podršku od Seula - kazao je Čo.
Južna Koreja je pružila humanitarnu i finansijsku pomoć Ukrajini od opšte invazije Rusije na tu zemlju 2022. i u julu je obećala dodatnih 100 miliona dolara pomoći koja nije vojnog karaktera, nakon sastanka na marginama samita NATO.
- Međutim, nijedna strana nema koristi od produžene konfrontacije - rekao je Čo, napominjući da se Južna Koreja oslanja na Ukrajinu kada su u pitanju informacije vezane za vojne aktivnosti Severne Koreje.
(Kurir.rs/Reuters/Preveo i priredio: N. V.)