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Ponovljeni ruski napadi dronovima na Južni most u Kijevu predstavljaju značajno širenje napada na saobraćajnu infrastrukturu glavnog grada. Napadi su poremetili rad metroa i drumskog saobraćaja i otvorili pitanje promene prioriteta Moskve kada je reč o ciljevima.

Ruske snage su u četvrtak ujutru, a potom i tokom noći na petak, u više navrata napale Južni (Pivdenji) most u Kijevu, čime je ruska kampanja napadima dronovima direktno zahvatila jednu od najvažnijih saobraćajnica preko Dnjepra.

Napadi su počeli sa dva udara dronovima u blizini noseće konstrukcije mosta u četvrtak ujutru. Treći dron kasnije je pogodio kolovoz tokom večeri. Gradonačelnik Kijeva, Vitalij Kličko saopštio je 2. oktobra da su ekipe za vanredne situacije ponovo upućene na most.

Napad 1. oktobra bio je prvi slučaj od početka rata punih razmera da su ruski dronovi pogodili jedan od velikih mostova u Kijevu. To predstavlja proširenje kampanje koja je sve više usmerena na infrastrukturu od ključnog značaja za funkcionisanje ukrajinskih gradova.

Južni most povezuje levu i desnu obalu Dnjepra i preko njega se odvija drumski saobraćaj, ali njime prolazi i zelena linija kijevskog metroa. Tokom prvog napada, preko mosta je upravo prolazio voz metroa.

Oko 11:30 sati, udarni talas naterao je prašinu kroz ventilacioni sistem i u putničke vagone. Niko od putnika i članova posade nije povređen, prozori su ostali čitavi, a voz je kasnije upućen u depo na pregled.

Kijevske vlasti su nekoliko sati u četvrtak bile prinuđene da obustavljaju, preusmeravaju i ponovo uspostavljaju drumski i metro saobraćaj dok su stručnjaci proveravali stanje mosta.

Do četvrtka uveče, ono što je počelo kao neobičan jutarnji napad pretvorilo se u niz napada na istu infrastrukturnu tačku.

Most pod novim udarima

Kličko je u početku saopštio da su dva drona pogodila područje u blizini noseće konstrukcije mosta, nakon čega je saobraćaj obustavljen dok su inženjeri proveravali objekat.

Preliminarna procena pokazala je da nema kritičnih oštećenja konstrukcije, pa je deo saobraćaja ponovo uspostavljen. Nekoliko sati kasnije, drugi ruski dron pogodio je kolovoz.

Posle ponoći, Kličko je saopštio da je most ponovo pogođen, zbog čega su ekipe za vanredne situacije još jednom izašle na teren.

Noćni napad pričinio je štetu i na drugim lokacijama u Kijevu. U Holosijevskom okrugu, delovi objekta oštetili su nestambenu zgradu i nekoliko automobila, dok je u Darnjickom okrugu oštećena stambena zgrada od 25 spratova.

Zašto most i zašto sada?

Južni mostjedan je od glavnih prelaza preko Dnjepra u Kijevu i važna veza između leve i desne obale grada. Njegova dvostruka funkcija - drumska i železnička saobraćajnica - znači da čak i ograničena oštećenja mogu istovremeno da poremete više vrsta saobraćaja.

Zbog toga ponovljeni napadi na ovaj most mogu imati ozbiljne posledice po grad čije se stanovništvo tokom rata u velikoj meri oslanja na javni prevoz.

Jutarnji napad pokazao je ranjivost infrastrukture na posebno upečatljiv način - ruski dron pogodio je most u trenutku kada je preko njega prolazio voz metroa.

Eksplozija nije izbacila voz iz šina niti je povredila putnike, ali je udarni talas bio dovoljno snažan da kroz ventilacioni sistem ubaci prašinu u vagone. Do večeri su oštećenja na mostu i infrastrukturi metroa primorala vlasti da u potpunosti obustave saobraćaj.

Kijev tvrdi da je došao do ruskih planova za zimske napade

Napadi na most usledili su samo nekoliko dana nakon što je Ukrajina saopštila da je došla do detaljnih ruskih dokumenata o planiranim zimskim napadima na kritičnu infrastrukturu.

Prvi potpredsednik ukrajinske vlade i ministar energetike Denis Šmihal rekao je da su ukrajinske obaveštajne službe došle do dva obimna ruska dokumenta u kojima su detaljno navedeni mogući napadi na proizvodnju električne energije, sisteme grejanja i vodosnabdevanja, kanalizaciju i drugu energetsku infrastrukturu.

U dokumentima se navodno nalaze i tabele sa proračunima vrsta i količina oružja potrebnog za uništavanje pojedinačnih objekata - od balističkih raketa do konvencionalnih i mlaznih dronova.

Planovi obuhvataju i elektroenergetske interkonektore koji se koriste za uvoz električne energije iz Evrope.

"Kijev post" je ranije objavio da je Ukrajina već izgradila više od 200 zaštitnih objekata oko prioritetnih infrastrukturnih lokacija i da postavlja opremu za popravke u pripremi za nove ruske napade.

Škola pogođena nekoliko sati ranije

Most nije bio jedina važna lokacija u Kijevu koja je pogođena u četvrtak. Ranije tog jutra, ruski dron Geran-4 udario je u Osnovnu školu broj 12 u Solomjanskom okrugu, dok je u objektu bilo više od 100 dece i više od 60 nastavnika.

Deca i zaposleni već su se nalazili u školskom skloništu kada je dron udario. U napadu je izbio požar, delimično je uništen zid, a oštećeni su prozori i vrata. Niko nije povređen. Istraga je kasnije pokazala koliko je situacija mogla da bude ozbiljnija.

Kijevska policija saopštila je da je Geran-4 udario u zid stepeništa između drugog i trećeg sprata. Njegova bojeva glava, teška oko 50 kilograma, probila je konstrukciju poda i pala na stepenice, ali nije eksplodirala.

Stručnjaci za uklanjanje eksplozivnih naprava uklonili su neeksplodiranu bojevu glavu i odneli je na uništavanje. Od početka rata, u Kijevu su oštećene 334 obrazovne ustanove, uključujući 165 škola i 134 vrtića, navodi ukrajinsko predsedništvo.

FP-7 debitovala istog dana

Napadi su se dogodili istog dana kada je Ukrajina saopštila još jednu važnu novost u razvoju domaćeg naoružanja.

U četvrtak je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenskiobjavio da je ukrajinska taktička balistička raketa FP-7, proizvedena u Ukrajini, prvi put upotrebljena u borbenim dejstvima.

- Ukrajinska taktička balistička raketa. FP-7. Prva borbena upotreba. Hvala na rezultatu. Sledeća je proizvodnja. Slava Ukrajini! - napisao je Zelenski.