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Ruski predsednik Vladimir Putin naredio je svojim vojnim komandantima da odustanu od prethodnih ograničenja vazdušnih napada i da intenziviraju udare na civilne objekte, rekao je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski za "Fajnenšel tajms" u intervjuu objavljenom u petak, 2. oktobra.

Zelenski se pozivao na obaveštajne podatke koje su dobile ukrajinske agencije, uključujući ono što je "Fajnenšel tajms" opisao kao presretnute komunikacije između zvaničnika Kremlja. Kijev nije javno objavio presretnute razgovore, a njihov sadržaj nije mogao biti nezavisno proveren.

- Rekao je da sada nema pravila - rekao je Zelenski, misleći na navodno Putinovo naređenje.

Prema rečima Zelenskog, instrukcija je izdata u septembru, dok je Rusija intenzivirala napade na Kijev i sve više gađala škole, bolnice, telekomunikacione objekte i centre podataka.

1/6 Vidi galeriju Volodimir Zelenski Foto: Adem ALTAN / AFP / Profimedia, EPA Stringer

Zelenski govori iz školskog atomskog skloništa

Zelenski je razgovarao sa Fajnenšel tajmsom unutar atomskog skloništa škole u ​​Kijevu koju je u četvrtak pogodio ruski dron na mlazni pogon.

Direktor škole je rekao da je 104 učenika i 60 nastavnika preživelo jer su stigli do podzemnog skloništa pre nego što je dron udario ubrzo posle 9 časova.

Bojeva glava drona teška 50 kilograma probila je pod, ali nije detonirala, saopštile su ukrajinske vlasti. Udar je ipak oštetio zgradu i izazvao požar.

Zelenski je kasnije nazvao napade na obrazovne institucije "namernom taktikom", rekavši da Rusija pokušava da teroriše civile i poremeti običan život.

Fajnenšel tajms je naveo da su ostaci pronađeni u školi nosili oznake ruskih proizvođača i rukopisni ruski tekst. Neke komponente su navodno proizvedene u Rusiji 28. jula, dok su druge izgleda bile proizvedene na Zapadu.

Peskov: Ruske snage ne napadaju škole i bolnice

Rusija je negirala namerne napade na civilne objekte. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je za Fajnenšel tajms da ruske snage ne napadaju škole ili bolnice.

Međutim, ukrajinsko Ministarstvo prosvete zabeležilo je više od 4.700 napada na obrazovne ustanove od početka ruske invazije velikih razmera. Svetska zdravstvena organizacija je potvrdila više od 3.000 napada na zdravstvene ustanove.

Namerni napad na civile ili civilne objekte predstavlja ratni zločin prema međunarodnom humanitarnom pravu.

Rusija pokušava da izvrši pritisak na civile

Zelenski je rekao da je Rusija ranije koncentrisala veliki deo svoje dugoročne kampanje na vojnu i energetsku infrastrukturu, iako su civilni objekti više puta napadnuti tokom invazije velikih razmera.

On je tvrdio da je Moskva sada namerno proširila svoju listu ciljeva jer ruske snage nisu uspele da ostvare svoje ciljeve na bojnom polju, posebno u Donbasu.

Zelenski je rekao da nova kampanja ima za cilj "da izvrši pritisak na ljude", opisujući napade kao pokušaj zastrašivanja civila, prisiljavanja stanovnika da napuste ukrajinske gradove i slabljenja sposobnosti zemlje da nastavi da se opire Rusiji.

U ponedeljak je ruski dron pogodio ukrajinsku Nacionalnu akademiju nauka u centru Kijeva. Rusija je takođe u četvrtak više puta napala Južni most u Kijevu, oštetivši noseći stub, površinu puta i barijeru i poremetivši saobraćaj preko Dnjepra.

1/10 Vidi galeriju Ruski napad na Kijev, pogođena Akademija nauka, ima mrtvih i ranjenih Foto: Printscreen, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Nedavni ruski napadi su takođe oštetili ukrajinske škole, zdravstvene ustanove, skladišta, preduzeća i komunikacionu infrastrukturu. Napad 23. septembra oštetio je centre podataka u Kijevu , što je poremetilo internet uslugu za neke stanovnike.

Dronovi na mlazni pogon opterećuju ukrajinsku odbranu

Zelenski je rekao da je Rusija prethodnog dana lansirala oko 500 dronova, od kojih je otprilike polovina modela na mlazni pogon koji lete znatno brže od konvencionalnih dronova tipa Šahid.

1/4 Vidi galeriju Šahid dronovi Foto: Shutterstock, Russian Defense Ministry / Hando / AFP / Profimedia, Anelo/Shutterstock, Printscreen YouTube

Ukrajina je presrela oko 57% dronova na mlazni pogon, u poređenju sa između 85% i 90% konvencionalnih modela, rekao je on.

Prema podacima koje je ranije objavilo ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo, upotreba dronova na mlazni pogon u Rusiji povećana je osam puta između juna i avgusta. Njihova veća brzina daje braniocima manje vremena da ih otkriju i presretnu i može primorati Ukrajinu da koristi relativno skupe avione i rakete.

Zelenski je rekao da su se borbeni avioni F-16 pokazali efikasnim protiv novih dronova. Međutim, oko polovine ukrajinske flote F-16 provodi duže periode van zemlje radi održavanja i popravki, rekao je.

1/5 Vidi galeriju F-16 Foto: Shutterstock, /IPA / Sipa Press / Profimedia, AP/Mindaugas Kulbis

Kijev traži pomoć Zapada kako bi se više radova na održavanju prebacilo u Ukrajinu, kako bi se avioni brže vratili u upotrebu.

Ukrajina testira pet modela dronova presretača velike brzine

Ukrajina takođe testira pet modela dronova presretača velike brzine. Zelenski je rekao da bi jedan model mogao da uđe u proizvodnju brzinom od približno 400 jedinica do kraja oktobra, dok su ostala četiri još uvek u fazi testiranja.

Kao glavne prepreke masovnoj proizvodnji naveo je nedostatak odgovarajućih motora i nedovoljno finansiranje.

Pritisak Zapada "nije dovoljan"

Zelenski je takođe kritikovao vlade SAD i Evrope zbog toga što nisu izvršile dovoljan ekonomski i diplomatski pritisak na Putina da okonča rat.

Na pitanje da li ukrajinski partneri čine sve što je moguće da pomognu, on je odgovorio: "Nedovoljno, naravno da ne dovoljno".