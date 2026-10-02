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U epidemiji ebole u ​​Kongu zabeleženo je više od 4.000 smrtnih slučajeva, saopštile su vlasti.

Najnoviji podaci koje je danas objavilo Ministarstvo zdravlja pokazuju da je preminulo 4.018 ljudi, što čini gotovo polovinu od 8.300 potvrđenih slučajeva ebole, koja je postala najbrže rastuća u istoriji.

Kongo je 15. maja proglasio epidemiju izazvanu retkim virusom "Bundibugjo" (Bundibugyo), za koji ne postoji poznat lek niti vakcina.

Grupa zdravstvenih radnika okupila se u Buniji, glavnom gradu severoistočne provincije Ituri, koja je žarište epidemije.

Zahtevali su isplatu zaostalih zarada, ali su ih nadležni brzo rasterali.

Među radnicima koji su protestovali bili su i članovi timova za nadzor, zaduženi za identifikaciju osoba izloženih zaraženim pacijentima.

1/12 Vidi galeriju Epidemija ebole u DR Kongo Foto: Moses Sawasawa/AP

Nosili su transparente sa natpisima: "Nema novca, nema podataka!" i "Mesecima nema isplate".

Radnici angažovani na terenu stupali su u štrajk nekoliko puta od početka epidemije, što je dodatno otežalo napore da se bolest suzbije.

Visoki zvaničnik Ujedinjenih nacija izjavio je da su vojnici ranije ove nedelje spalili kamp u kojem se nalazio tranzitni centar za zaražene pacijente, dok su tragali za oružjem u Kigonzeu, na periferiji Bunije, primoravši tako 19.000 ljudi iz kampa na bekstvo.

"Ogroman izazov zaustavljanja širenja ebole u ​​Demokratskoj Republici Kongo (DRK) postao je još teži nakon što je u provinciji Ituri izgoreo ključni tranzitni centar za pacijente kojima je potrebno lečenje", saopštile su Ujedinjene nacije.