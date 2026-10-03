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Troje ljudi je povređeno kada je električni automobil udario u hram boginje Guanjin u kineskoj četvrti (Chinatown) u Bangkoku, pri čemu informacije navode da je stariji vozač izgubio svest dok je bio za volanom.

Incident se dogodio u četvrtak, 1. oktobra u podne, oko 13:13 časova po lokalnom vremenu, u oblasti Samfantavong glavnog grada Tajlanda.

Prema informacijama koje prenose lokalni mediji, električna limuzina je skrenula sa puta i završila unutar prostora hrama Guanjin, koje pripada Fondaciji Tian Fa.

Povređene tri osobe

Od jačine udara su povređene tri osobe koje su se nalazile u prostoru svetilišta.

Lokalni izveštaji navode da su povređeni ostali zarobljeni ispod automobila i da je bila potrebna intervencija spasilaca kako bi bili oslobođeni.

Jedna od povređenih osoba se navodno nalazi u teškom stanju, dok su sve tri osobe prevezene u bolnice radi pružanja medicinske pomoći.

Prema izveštajima sa lica mesta, vozač je stariji muškarac koji navodno ima problema sa krvnim pritiskom.

Isti izvori navode da je doživeo iznenadni zdravstveni napad i izgubio svest, usled čega je vozilo ubrzalo i udarilo u ljude koji su se nalazili u prostoru svetilišta.

Nadležni organi istražuju tačne okolnosti nesreće.

Udar je prouzrokovao štetu na prostoru hrama, između ostalog na postolju konstrukcije na kojoj se nalazi statua Guanjin. Prema prvim informacijama, sama statua nije pretrpela oštećenja.

Mesto nesreće je ostalo blokirano radi obavljanja neophodne istrage i uklanjanja vozila.

(Kurir.rs/Protothema)

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