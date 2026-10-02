VANREDNI IZBORI U ŠPANIJI 29. NOVEMBRA? SANČEZA IZDALI KATALONCI! Parlament odbio vladine dekrete o stanovanju, protesti širom zemlje idu na ruku premijeru
Visokorangirani članovi španske vlade danas su predložili premijeru Pedru Sančezu raspisivanje prevremenih izbora u toj zemlji ukoliko ključni dekreti o stanovanju ne budu usvojeni na hitnoj parlamentarnoj sednici, što se na kraju nije desilo, pa se pominje održavanje vanrednih izbora već narednog meseca.
Sančezova vlada je u utorak predstavila dva dugo odlagana dekreta o stanovanju kako bi obuzdala spekulativne prakse, produžila zaštitu od iseljenja za ranjive kategorije stanara do 2030. godine i automatski obnovila postojeće ugovore o zakupu, nakon demonstracija širom zemlje zbog iseljenja 87-godišnje Marikarmen Abaskal iz stana u kojem je živela od 1956. godine.
Abaskal se, nakon talasa protesta, vraća u taj stan, ali se demonstracije nastavljaju u Madridu i 22 grada širom Španije.
Zbog njih je Sančez rešio da ide na usvajanje dekreta u parlamentu, ali je zakazala tanka poslanička većina koja održava u životu aktuelnu vladu na čelu sa premijerovim socijalistima.
Katalonci za prava zemljoposednika
Separatistička stranka Đunts per Katalunja (Zajedno za Kataloniju), koja je konzervativna po pitanju prava zemljoposednika, pre glasanja jeveć najavila da neće podržati dekrete, iako je do sada stajala uz vladu.
To se i ostvarilo i Sančezova dva dekreta su odbijena i raste pritisak na premijera za održavanje prevremenih izbora 29. novembra.
Sančez je prkosno odgovorio, poručivši na društvenoj mreži X da neće povući dekrete i nazvavši glasanje u parlamentu prekretnicom.
U intervjuu za radio stanicu Kadena SER vicepremijerka Jolanda Dijaz kazala je da je razgovarala sa Sančezom i da ne isključuje mogućnost prevremenog glasanja.
Mandat vlade trebalo je da važi do narednog leta, ali su spekulacije su sve veće da bi premijer - koji je već bio pod pritiskom zbog tekuće migrantske krize u Seuti, kao i slučajeva korupcije u koje su umešani članovi njegove porodice i bliski politički saveznici - mogao da potraži pogodan trenutak za raspisivanje vanrednih izbora.
S obzirom na to da se stanovanje stalno nalazi među glavnim brigama Španaca, Sančez bi mogao da pokuša da iskoristi narodno nezadovoljstvo tako što će opoziciju predstaviti kao prepreku u rešavanju krize.
Desničarska opozicija vodi u anketama
Narodna partija, koje je stranka desnog centra, trenutno vodi u anketama sa 34 odsto podrške, a ultradesničarska stranka Voks ima 18 odsto podrške.
Obe partije se protive merama koje osporavaju prava stanodavaca na imovinu i umesto toga se zalažu za deregulaciju i davanje državnih podsticaja privatnim vlasnicima.
Na zahtev Sančezove Socijalističke partije i ultralevičarske stranke Sumar, koje čine špansku koalicionu vladu, glasanje u petak je održano javno uz dizanje ruku, što je primoralo poslanike da javno otkriju svoje stavove o vladinim merama u vezi sa stanovanjem - što je potencijalno dalo premijeru priliku da prikaže protivnike kao one koji stoje na putu naporima za rešavanje krize.
(Kurir.rs/Il Corriere della Sera/Politico.eu/Preveo i priredio: N. V.)
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