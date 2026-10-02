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Lideri bloka najrazvijenijih ekonomija sveta G7 održali su hitan sastanak putem videokonferencije kako bi razmotrili dramatičnu situaciju na globalnom tržištu dizela.

Razlog za hitno okupljanje je rastući pritisak na snabdevanje gorivom uzrokovan ratom u Iranu, zbog čega su cene dizela širom sveta skočile na rekordne nivoe.

Primara radi, u Velikoj Britaniji je prosečna cena dizela po prvi put u istoriji dostigla 2 funte po litru, prema podacima automobilističke organizacije RAC.

Uprkos tome, britanski ministar saobraćaja Kir Majter uverava javnost da je snabdevanje u toj zemlji "stabilno i otporno" zahvaljujući raznovrsnim izvorima nabavke.

Plan u tri tačke: Makron najavio oslobađanje rezervi

Francuski predsednik Emanuel Makron objavio je na društvenoj mreži X da su se lideri G7 dogovorili o zajedničkim koracima za smanjenje cena dizela:

Povećanje fleksibilnosti i kapaciteta: Maksimalno povećanje proizvodnje u rafinerijama.

Oslobađanje strateških rezervi: Puštanje u promet "do 100 miliona barela" u naredna četiri meseca u saradnji sa partnerima i pod koordinacijom Međunarodne agencije za energiju (IEA).

Slobodan protok energenata: Izbegavanje bilo kakvih mera koje bi ograničile trgovinu i razmenu naftnih derivata između partnerskih zemalja.

1/26 Vidi galeriju Francuski predsednik Emanuel Makron na samitu u Briselu o zamrznutim ruskim sredstvima i pomoći Ukrajini Foto: Omar Havana/AP, OLIVIER MATTHYS/EPA

Tramp: Evropa pristala da oslobodi "ogromne količine obilnih zaliha dizela"

Neposredno pre objave francuskog predsednika, oglasio se i predsednik SAD Donald Tramp. On je na društvenim mrežama naveo da je Evropa pristala da odmah počne sa oslobađanjem "ogromne količine svojih obilnih zaliha dizel goriva".

- Evropa je upravo pristala da oslobodi ogromnu količinu svojih obimnih zaliha dizel goriva. Proces počinje odmah. Hvala vam na pažnji posvećenoj ovom pitanju! Predsednik DJT - napisao je Tramp na društvenoj mreži Trut Sošl.

Ova izjava dolazi u trenutku kada Bela kuća razmatra zabranu izvoza dizela iz SAD kako bi oborila cene goriva na domaćem tržištu. Iako bi takav potez donio olakšanje američkim vozačima, stručnjaci upozoravaju da bi zabrana izvoza iz SAD dodatno opteretila evropsko i globalno tržište.

1/10 Vidi galeriju Donald Tramp pojavio se sa znatno tamnijom kosom i izazvao lavinu reakcija na društvenim mrežama. Nije poznato da li je promena trajna. Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP