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Tajvanu su danas isporučena prva dva od 65 borbenih aviona F-16V koje je 2019. godine naručio od SAD.

Ovo je prva u niza zaostalih isporuka ukupne vrednosti 30 milijardi dolara.

Avioni F-16V koštaju osam milijardi dolara.

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F-16V Foto: Printscreen YouTube

Narudžbina je kasnila delimično zbog problema u proizvodnji i lancu snabdevanja.

Tajvan čeka da američka administracija odobri dodatni paket oružja od 14 milijardi dolara čija isporuka je zakočena od maja, kada se predsednik SAD Donald Tramp sastao s predsednikom Kine Si Đinpingom.

Velike kineske vojne vežbe oko Tajvana Foto: Printscreen/Youtube/The Sun

Američka prodaja oružja Tajvanu je jedan od velikih izvora tenzija između SAD i Kine koja je više puta tražila od Vašingtona da prestane da to radi i Si je tu temu otvorio u razgovoru sa Trampom.

Tajvan u velikoj meri nabavlja oružje od SAD, svog najvećeg nezvaničnog saveznika, da pojača odbranu zbog staklne vojne pretnje Kine koja tu ostrvsku zemlju smatra svojom teritorijom i gotovo svakodnevno šalje u njenu blizinu svoje borbene avione i brodove.

(Kurir.rs/Beta-AP)

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