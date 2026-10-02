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Bivši suprug ubijene manekenke Ebi Čoi navodno je koristio mašinu za mlevenje mesa kako bi usitnio njene ostatke pre nego što ih je skuvao sa šargarepom kako prikrio smrad, rečeno je na sudu.

Ebi Čoi (28) pronađena je raskomadana u jednom apartmanu u Hongkongu 2023. godine. Njene noge nađene su u frižideru, a lobanja u loncu za supu.

Prošlog meseca, suđenje za ubistvo njenom bivšem suprugu i njegovim roditeljima počelo je više od tri godine nakon ovog jezivog otkrića.

Ebin bivši partner Aleks Kvong (31), njegov otac Kvong Kau (68) i njegov brat Entoni Kvong (35) optuženi su da su je ubili u februaru 2023. godine. Oni su se izjasnili da nisu krivi po optužbama za ubistvo, a preti im doživotni zatvor ukoliko budu osuđeni.

1/7 Vidi galeriju Ebi Čoi, mankenka brutalno ubijena u Hongkongu 2023. Foto: xxabbyc/instagram

Kupili mašinu z mlevenje mesa

Tužioci tvrde da su optuženi, nekoliko dana pre nego što je prijavljen Ebin nestanak, kupili kuhinjsku opremu koja je kasnije korišćena za njeno raskomadavanje, uključujući i mašinu za mlevenje mesa. Komšija je svedočio na sudu u ponedeljak, detaljno opisujući kako se seća da je 21. februara 2023. čuo zvuk električne motorne testere.

Isti svedok je takođe tvrdio da je iz stana u prizemlju počeo da se širi neprijatan miris, preneli su lokalni mediji.

Tužioci su na sudu takođe naveli da su zvuk zujanja i užasan smrad bili rezultat navodnog raskomadavanja tela Ebi Čoi.

Optuženi nisu imali nameru da jedu skuvane ostatke. Umesto toga, želeli su da ih učine neprepoznatljivim, dodali su tužioci.

Šargarepa i rotkvice su navodno dodate u smesu kako bi se prikrio oštar smrad

Šargarepa i rotkvice su navodno dodate u smesu kako bi se prikrio oštar smrad, rečeno je na sudu.

Na sudu su prikazani i snimci sa nadzornih kamera za koje su tužioci rekli da su zabeležili trenutak kada je Čoi ušla u jedan od dva kombija koje su koristili članovi porodice Kvong 21. februara 2023. godine. Njena poslednja aktivnost na mreži zabeležena je tog dana u 14:44.

Drugi snimci navodno prikazuju Aleksa Kvonga kako parkira jedan od kombija na drugoj lokaciji u oko 15:20 istog dana, u blizini imanja gde su danima kasnije pronađeni ostaci Ebi Čoi.

Optuženi su viđeni kako nose zaštitne maske i nisu bili "potreseni", rekli su tužioci.

Muž uhapšen dok je planirao beg

Dana 25. februara, Aleks Kvong, koji je sa Ebi imao dvoje dece, uhapšen je dok je planirao da pobegne iz Hongkonga.

Njegov brat i otac uhapšeni su prethodnog dana.

Porotnicima su takođe prikazani čekić i forenzički izveštaj u kojem se navodi da su povrede Ebi Čoi uzrokovane tupim predmetom istog oblika kao taj alat.

Tužioci su ranije ove nedelje rekli poroti da su Čoi i porodica njenog bivšeg supruga imali finansijske sporove oko luksuznog imanja vrednog 5,7 miliona funti.

Čoi je navodno odlučila da pre nekoliko godina registruje imanje na ime svog bivšeg svekra kako bi izbegla plaćanje viših poreza.

Tužioci tvrde da su se odnosi između Ebi Čoi i porodice Kvong pogoršali otkako je ona 2022. godine pokušala da proda taj stan.

Kvong Kau, bivši policijski narednik, navodno je postao "ozlojeđen" zbog njene odluke da pokuša da proda stan, čulo se na sudu.

Optuženi su navodno odlučili da ubiju Čoi jer je otac želeo da zadrži imanje, tvrdili su tužioci.