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Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da Rusija poslednjih nedelja intenzivira napade na Kijev, ocenivši da Moskva nastoji da izazove haos i natera stanovništvo da napusti ukrajinsku prestonicu, dok istovremeno upozorava da bi predsednik Rusije Vladimir Putin mogao dodatno da eskalira sukob uoči novembarskih izbora za Kongres Sjedinjenih Američkih Država.

"Putinova taktika je da eskalira sukob koliko god je moguće, i on će to činiti. Kako se budu približavali izbori za Kongres u SAD, činiće to sve više", rekao je Zelenski u razgovoru za španski list Pais.

U Kijevu se, prema rečima Zelenskog, dnevno beleži između 300 i 500 napada, bez obzira na doba dana.

"Setite se da je 2022. godine njegov cilj bio da natera ljude da napuste prestonicu kako bi pokazao da, ako nemate prestonicu, nemate ni državu. Ali naša zemlja je više od prestonice, a prestonica je i dalje snažna", rekao je ukrajinski predsednik.

Zelenski je u razgovoru za španski list naveo i da Rusija gađa ciljeve koji nisu vojni i ne nalaze su na liniji fronta.

Cilj napada, ocenjuje Zelenski je da se grad paralizuje i spreči stanovništvo da ide na posao ili decu da pohađaju nastavu i boravak u vrtićima.

Foto: Cristina Matuozzi / Sipa USA / Profimedia

On je naveo da ruski napadi pogađaju logistiku, uključujući hranu i snabdevanje bolnica, kao i poljoprivredu i obrazovne ustanove.

"Žele jednostavno da unište mogućnost da ljudi žive", rekao je Zelenski.

Zelenski je ocenio da bi Kremlj mogao da pojačava napade kako se budu približavali izbori u SAD, kako bi pokazao svoju snagu i poslao poruku Vašingtonu.

"Rusija se ne plaši Evropljana i sankcije ne utiču na nju, a svoje poruke prvenstveno usmerava ka Sjedinjenim Američkim Državama", rekao je ukrajinski predsednik.

On je podsetio na razgovore sa pregovaračkim timom američkog predsednika Donalda Trampa, koji predvode specijalni izaslanici američkog predsednika Džared Kušner i Stiv Vitkof, a koji su 6. septembra posetili Kijev.

"Upozorio sam ih da će videti, posebno nakon izbora, masovne napade koji će direktno pogoditi civilno stanovništvo", rekao je Zelenski.

1/15 Vidi galeriju Ukrajinska vojska Foto: Pr, Ministarstvo Odbrane Ukrajine, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, JOSE COLON / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Govoreći o međunarodnoj podršci Rusiji, Zelenski je rekao da su Kina, Indija i druge zemlje korisne Moskvi za zaobilaženje sankcija i da joj pomažu u nabavci mašina, dok Iran, prema njegovim rečima, pruža svoje ratno iskustvo u oblasti dronova.

"Kina, Indija i druge zemlje zaista su korisne za njegovo zaobilaženje sankcija", rekao je Zelenski, dodajući da Teheran predstavlja jedan od izvora ruskih sposobnosti u oblasti dronova.

Ukrajinski predsednik istakao je i razvoj domaće proizvodnje naoružanja i odbrambene industrije, ocenivši da ona omogućava Ukrajini da se suprotstavi jednoj od najvećih vojnih i ekonomskih sila sveta.

"Suočavamo se sa masovnim napadima koje je veoma teško odbiti, ali uspevamo da ih zaustavimo i imamo velike domaće proizvodne kapacitete za odbrambene dronove i druge sisteme", rekao je Zelenski.

Zelenski je ponovio da će Ukrajina nastaviti da traži dodatna sredstva kako bi nadoknadila nedostatak naoružanja.