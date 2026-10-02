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Ruski motociklista Oleg Levuškin, koji ima veze sa šefom moskovske službe za sabotaže Denisom Smoljaninovim, osumnjičen je za umešanost u incident koji se desio na aerodromu u Lajpcigu, objavio je danas britanski Telegraf.

Poverljivi obaveštajni dokumenti iz Nemačke, Litvanije i Poljske, kao i intervjui sa visokim zapadnim obaveštajnim zvaničnicima, pokazuju da su Levuškin i njegov pomagač otputovali u Nemačku kako bi izveli sabotažu, tvrdi taj medij.

Nemački istražitelji sumnjaju da je Levuškin planirao napad, a potom naložio saučesniku Andreju Karšakou iz Belorusije da sprovede njegove planove u delo.

Rus je ovog leta otputovao u Nemačku preko Turske sa ciljem da pripremi napad na aerodrom Lajpcig-Hale, navodi se u izveštajima nemačke obaveštajne službe.

1/10 Vidi galeriju Napad dronom na aerodromu u Lajpcigu Foto: Hendrik Schmidt/DPA, FILIP SINGER/EPA, Sebastian Willnow/DPA

Istražitelji navode da je Levuškin iznajmio automobil na aerodromu u Berlinu nedelju dana pre napada i da ga je tokom narednih nekoliko dana odvezao na nekoliko sumnjivih mesta.

Pre pokušaja napada, on je navodno obilazio aerodrom u Lajpcigu 31. jula.

Pet dana kasnije, dron natovaren eksplozivom udario je u krilo parkiranog ukrajinskog teretnog aviona Antonov An-124, pre nego što je pao na pistu bez detonacije.

Dron sa eksplozivnom napravom otkriven je tokom avgusta na aerodromu Lajpcig/Hale, na istoku Nemačke, blizu ukrajinskih teretnih aviona.

Nemačka je optužila Rusiju da stoji iza tog incidenta, a ruski zvaničnici su to demantovali.