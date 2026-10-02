CURE DETALJI SLUČAJA NAVODNOG GRUPNOG SILOVANJA NA ELITNOM KOLEDŽU! Nove prepiske otkrile šta se dešavalo u kući bratstva: Žrtva promenila stav posle 2 nedelje?
- Keti Hočul imenovala je Letišu Džejms za specijalnog tužioca u slučaju navodnog grupnog silovanja na Univerzitetu Kornel, posle novih informacija o radu policije i tužilaca.
- Objavljene prepiske pokazuju da je žrtva prvo poručila da ništa nije bilo nezakonito, a dve nedelje kasnije navela da je 90 odsto te noći bilo bez pristanka i da je dobila ketamin.
Guvernerka Njujorka Keti Hočul imenovala je državnog tužioca Letišu Džejms za specijalnog tužioca u slučaju navodnog grupnog silovanja koje se dogodilo 2024. godine u kući bratstva na Univerzitetu Kornel. Odluka dolazi nakon što su se pojavile nove informacije koje pokreću pitanja o postupanju policije i tužilaca, izveštava ABCNews.
Jedan od članova studentskog doma koji je navodno učestvovao u napadu poslao je poruku žrtvi, identifikovanoj kao Džejn Dou, nekoliko dana kasnije. "Samo sam želeo da se izvinim zbog onoga što se dogodilo preksinoć“", napisao je.
Ona je odgovorila: "Na kraju krajeva, ništa nije bilo nezakonito i, iskreno, zaista sam uživala u vašem društvu".
Promenila stav 2 nedelje kasnije
Međutim, njen stav se promenio skoro dve nedelje kasnije, što je potvrđeno daljom prepiskom. "Da budem jasna, 90 odsto onoga što se dogodilo te noći bilo je bez pristanka", napisala je Džejn Dou. "Sve čega se sećam posle toga je da si mi dao ketamin". Dodala je da se zbog toga osećala "kao lutka ili prostitutka".
Policijski izveštaj i nalazi istrage
Nekoliko dana nakon razmene ovih poruka, Džejn Dou je kontaktirala univerzitetsku policiju. U zvaničnoj beleški njenog izveštaja se navodi: "Studentkinja je prijavila da ju je nedavno silovalo 8 do 10 muškaraca u kući bratstva Či Fi". Ovi detalji potiču iz sveobuhvatnog poverljivog izveštaja koji je sastavio univerzitet. Objavljeni snimci te istrage prikazuju spavaću sobu u kući bratstva gde se navodno silovanje dogodilo.
Soba je bila zatrpana smećem, ostacima hrane i odbačenim nameštajem nakon što je Kornel suspendovao lokalni ogranak bratstva Či Fi. Grupna fotografija članova sestrinstva i test za fentanil pronađeni su na podu sobe, među razbacanim limenkama piva i flašama žestokih pića.
Grupni čet bratstva
Istraga takođe ima proširenu verziju grupnog razgovora na Snepčetu koji je više od 50 članova bratstva koristilo tokom navodnog napada. Član bratstva koji je te noći pozvao Džejn Dou u svoju kuću poslao je fotografiju u sobi za ćaskanje koja je izgledala kao da je prikazana u spavaćoj sobi. Drugi član je pitao: "Jesi li bar gola?" On je odgovorio: "Momci, dođite i izvadite to".
Guvernerka Keti Hočul je juče potvrdila imenovanje specijalnog tužioca. "Novoobjavljene informacije i dalje pokreću ozbiljna pitanja o istrazi koju je sprovela policija Univerziteta Kornel i odluci okružnog tužioca okruga Tompkins da ne pokrene postupak za navodni seksualni napad na kampusu", rekla je Hočul u saopštenju.