Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Rusi su popodne 2. oktobra napali dva okruga Harkovanavođenim vazdušnim bombama, pri čemu su poginule dve osobe, a 32 su povređene, uključujući decu.

Moguće je da se pod ruševinama još uvek nalaze ljudi, saopštio je gradonačelnik Harkova Igor Terehov.

"Prema novim informacijama, neprijateljske navođene vazdušne bombe pogodile su stambene delove okruga Slobidski i Nemišljanski".

Terehov je rekao da je jedna od ruskih navođenih vazdušnih bombi uništila stambenu zgradu i da je moguće da je jedna osoba zarobljena pod ruševinama.

Prvi izveštaji ukazuju na to da je u okrugu Nemišljanski jedna osoba poginula, a devet drugih, uključujući decu, povređeno.