Slušaj vest

Belorusija će uvek biti privržena zajedničkom kursu sa Rusijom, izjavio je beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko na sastanku sa šefovima delegacija koje učestvuju u Evroazijskom međuvladinom savetu u Minsku.

On je napomenuo da Belorusija ima svoj pogled na sukob u Ukrajini, koji se donekle razlikuje od stava ruskog predsednika Vladimira Putina, ali uprkos tome namerava da prati odluke ruskog rukovodstva.

"Vladimir Vladimirovič i ja često razgovaramo o ovom pitanju. Imamo bolje odmerene pristupe, jer i on i ja znamo šta se dešava duž linije fronta. Na kraju krajeva, mi smo 'koagresori'. Često u šali razgovaramo o tome ko je veći 'agresor' – on ili ja", istakao je Lukašenko, prenosi Belta.

Napomenuo je da je još prvih dana sukoba izjavio da Belorusija nikada neće dozvoliti da Rusiji pucaju u leđa, i da se taj stav nije promenio, koliko god ga to možda košta na Zapadu.

"Nikada nismo bili izdajnici", rekao je Lukašenko.

Belorusija smatra Rusiju bratskom nacijom i smatra da se zajednička otadžbina proteže od Bresta do Vladivostoka, dodao je.

Foto: Alexei Nikolsky / TASS / Profimedia

Prema njegovim rečima, Minsk ostaje posvećen svojoj dugogodišnjoj politici integracija unutar postsovjetskog prostora, ave članice Evroazijskog ekonomskog saveza su slobodne da se njima pridruže, ali i da donesu drugačije odluke kao suverene države.

"Uvek možete računati na nas. Nikada nećemo izdati naše zajedničke interese. Ne dajemo izjave bez razloga. Koliko god teško bilo, rešićemo naše zajedničke probleme", rekao je Lukašenko.

Po njemu, Putin je bio "potpuno u pravu" kada je na jučerašnjem sastanku Međunarodnog diskusionog kluba "Valdaj" izjavio da se svet nalazi na prekretnici čiju ozbiljnost malo ko u potpunosti razume.

Lukašenko je sebe opisao kao "trampistu", odnosno nekoga ko u načelu podržava američkog predsednika Donalda Trampa, kojem je zahvalan zbog "razotkrivanja zapadne politike, posebno američke".

"Da, otvoreno ga kritikujem, i kada pregovaram sa Amerikancima, direktno im govorim svoj stav", zaključio je Lukašenko.