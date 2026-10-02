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Predsednik Rusije Vladimir Putin posetio je poligon "Čebarkuljski" u Čeljabinskoj oblasti gde je pratio vežbe "Centar-2026".

U vežbi "Centar-2026" učestvuje preko 47.000 vojnika, koji izvršavaju misije na 11 poligona i u Kaspijskom jezeru.

"Glavni cilj vežbe je unapređenje veština komandnog sastava na svim nivoima u kontroli trupa prilikom odbijanja spoljne agresije. Učesnici praktično koriste novo oružje i opremu, a svi zadaci se izvršavaju koristeći iskustvo stečeno izvođenjem specijalnih vojnih operacija", rekao je Putin.

U aktivnoj fazi vežbi učestvuje preko šest hiljada vojnika iz Rusije i drugih zemalja, kao i jedinice Kolektivnih snaga za brzo reagovanje ODKB-a.

"Želeo bih da napomenem da su delegacije iz 55 stranih zemalja takođe stigle u Rusiju na vežbe, i posebno bih želeo da pozdravim rukovodioce i predstavnike stranih odbrambenih agencija koji su ovde prisutni", rekao je Putin.

Kako je dodao, uveren je da će rezultati vežbi "Centar-2026" i "Interakcija-2026", kao i iskustvo koje je steklo osoblje, "poboljšati efikasnost odgovora na spoljne pretnje bezbednosti naših zemalja".

Foto: Printskrin

Mnistar odbrane Ruske Federacije Andrej Belousov napomenuo je da u događaju učestvuju trupe Centralnog vojnog okruga, formacije i jedinice Vazduhoplovnih snaga, Vazduhoplovno-desantnih snaga, formacije i jedinice centralne komande i snage Kaspijske flotile.

Bataljon operativno-taktičkih raketa "Iskander-M" i bataljon raketnih sistema "Tornado-S" izveli su koordinisani raketni udar po identifikovanim neprijateljskim ciljevima na poligonu za obuku.

Najsavremeniji laserski sistem "Zarja" primenjen je tokom vežbi, a uništeni su ciljevi na udaljenosti od šest kilometara.

Avioni Tu-22M3 izveli su masovan udar po ključnim ciljevima zamišljenog neprijatelja.

Putin je obišao i izložbu naoružanja, vojne i specijalne opreme, gde je bilo izloženo više od 300 predmeta.

Vrhovnom komandantu ruske vojske su, između ostalog, prikazane bespilotne letelice, uključujući jurišne avione "geranj-4" i "geranj-5", dronove presretače i sisteme za elektronsko ratovanje.

Pre obilaska, predsednik je održao kratak sastanak sa stranim vojnim atašeima, zahvalio im na učešću u strateškoj komandno-štabnoj vežbi "Centar-2026" i izrazio nadu u nastavak saradnje.