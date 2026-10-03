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Italijanski ministar odbrane Gvido Krozeto izjavio je da su doprinosi država članica Evropske unije pomorskoj misiji "Aspides" i dalje nedovoljni za garantovanje bezbednog prolaska trgovačkih brodova kroz Crveno more i moreuz Bab el-Mandeb.

Misija "Aspides" pokrenuta je 2024. godine sa ciljem zaštite komercijalnog pomorskog saobraćaja od napada jemenskih Hutija, koji imaju bliske veze sa Iranom.

Napadi na brodove u Crvenom moru poslednjih godina primorali su deo brodarskih kompanija da izbegavaju ovu rutu, što je produžilo putovanja između Azije i Evrope.

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Krozeto je to rekao nakon sastanka u Rimu sa visokom predstavnicom EU za spoljnu politiku Kajom Kalas. On je pozdravio odluku pojedinih članica da misiji pošalju dodatna sredstva i brodove, ali nije precizirao koje su zemlje u pitanju.

"Ti doprinosi i dalje nisu dovoljni da garantuju bezbedan prolazak trgovačkih brodova", rekao je Krozeto, ističući potrebu za snažnijim angažovanjem evropskih saveznika.

Italija je još prošlog meseca pozvala ostale članice EU da povećaju svoje učešće u misiji i poručila da je spremna da rasporedi dodatne brodove kako bi se izbegla kašnjenja koja bi mogla nastati zbog sporog procesa donošenja odluka unutar Evropske unije.

Kalas je ranije navela da bi misiji "Aspides" bilo potrebno više od 10 ratnih brodova kako bi mogla efikasno da obavlja svoju funkciju. Prema navodima diplomata, u okviru misije trenutno je angažovano šest ratnih brodova.

Hutiji su poslednjih nedelja ostvarili brza napredovanja duž obale Crvenog mora, što dodatno otežava plovidbu u regionu koji obuhvata i Ormuski moreuz, gde je pomorski saobraćaj već naglo opao usled sukoba SAD i Irana, piše Rojters.