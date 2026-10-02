Planeta
RUSI IZDALI POTERNICE ZA BIVŠIM UKRAJINSKIM MINISTRIMA ODBRANE: Fedorov i Reznjikov "obezbeđivali sprovođenje kaznene paravojne operacije u Donbasu"
- Istražni komitet Rusije stavio je bivše ukrajinske ministre odbrane Oleksija Reznjikova i Mihaila Fedorova na međunarodnu poternicu.
- Rusija tvrdi da su izdavali kriminalna naređenja i direktive potčinjenima, uz sprovođenje kaznene paravojne operacije u Donbasu.
Slušaj vest
Istražni komitet Rusije stavio je bivše ukrajinske ministre odbrane Oleksija Reznjikova i Mihaila Fedorova na međunarodnu poternicu.
"U odnosu na Reznjikova i Fedorova donete su odluke o podizanju optužnica i organizovano je njihovo raspisivanje na međunarodnoj poternici", navodi se u saopštenju Istražnog komiteta Rusije.
Na sastanku ruskih istražitelja saopšteno je da su Fedorov i Reznjikov "izdavali kriminalna naređenja i direktive potčinjenima, obezbeđujući sprovođenje kaznene paravojne operacije na teritoriji Donbasa".
Prethodno su na tu poternicu stavljeni šef predsedničkog kabineta Kirilo Budanov, kao i predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski.
Kurir.rs/Agencije
1 · Reaguj
Komentariši