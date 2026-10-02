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Istražni komitet Rusije stavio je bivše ukrajinske ministre odbrane Oleksija Reznjikova i Mihaila Fedorova na međunarodnu poternicu.

"U odnosu na Reznjikova i Fedorova donete su odluke o podizanju optužnica i organizovano je njihovo raspisivanje na međunarodnoj poternici", navodi se u saopštenju Istražnog komiteta Rusije.

Na sastanku ruskih istražitelja saopšteno je da su Fedorov i Reznjikov "izdavali kriminalna naređenja i direktive potčinjenima, obezbeđujući sprovođenje kaznene paravojne operacije na teritoriji Donbasa".

Prethodno su na tu poternicu stavljeni šef predsedničkog kabineta Kirilo Budanov, kao i predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski.