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Osuđenica na smrt iz Tenesija Krista Pajkbila je u četvrtak uveče bez svesti, intubirana i priključena na respirator, pošto vlasti nisu uspele da je pogube smrtonosnom injekcijom, naveli su njeni advokati u sudskim podnescima, a prenosi BBC.

Njeni advokati, koji je zastupaju nakon što je 1996. godine osuđena na smrt zbog ubistva Kolin Slemer, traže da joj kazna bude preinačena nakon neuspelog pokušaja pogubljenja.

Neuspelo pogubljenje

Krista Pajk trebalo je da bude pogubljena smrtonosnom injekcijom, ali je izvršenje kazne pošlo po zlu. U sredu joj je ubrizgana smrtonosna doza pentobarbitala, a zatim i druga, međutim, Pajk je ostala živa. Nakon toga je hitno prevezena u bolnicu u Nešvilu.

Foto: Tennessee Department of Correction

Prema navodima njenih advokata iznetim u sudskim dokumentima, Pajk je u četvrtak uveče bila bez svesti, intubirana i priključena na respirator, a njeno stanje opisano je kao kritično. Njeni advokati sada traže da joj smrtna kazna bude preinačena nakon neuspelog pokušaja pogubljenja.

Zbog čega je osuđena?

Pajk je na smrt osuđena 1996. godine zbog ubistva Kolin Slemer, koje se dogodilo 1995. godine. Tada je imala 18 godina, a Slemer, njena koleginica i cimerka, imala je 19. Prema presudi, Pajk i njen tadašnji dečko Skot Kertis Mekleroj namamili su Slemer u šumu u blizini kampusa Univerziteta Tenesi u Noksvilu.

Tamo su je napali, tukli i izboli nožem, a Pajk ju je na kraju usmrtila velikim komadom asfalta. Tužilaštvo je tvrdilo da je ubistvo bilo unapred planirano i povezano sa njihovim uverenjem da je Slemer odala informacije o njihovom bavljenju veštičarenjem. Pajk je osuđena za ubistvo i otmicu, a porota joj je izrekla smrtnu kaznu.