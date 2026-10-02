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Džošua Keri,optužen za ubistvo portparolke britanske populističke desničarske stranke Reform UK En Videkomb u julu, optužen je i za pripremanje terorističkih akcija, uključujući i akciju protiv lidera te stranke, Najdžela Faraža.

Keri (28) iz Roterdama u Južnom Jorkširu, optužen je danas po jednoj tački optužnice za pripremanje terorističkih akata i trebalo bi da se pojavi pred Vestminsterskim magistratskim sudom 7. oktobra, prenosi Skaj njuz.

Bivša portparolka stranke Reform UK i nekadašnja ministarka iz redova konzervativaca En Videkomb (78), preminula je 8. jula nakon što je 21 put udarena čekićem po glavi u svojoj kući u Hejtoru na Dartmuru u Devonu, a 20. jula Keri je optužen za to ubistvo.

Najdžel Faraž Foto: TOLGA AKMEN/EPA

Zamenica pomoćnika policijskog komesara Viki Evans, viša nacionalna koordinatorka policije za borbu protiv terorizma, potvrdila je da je u toku izuzetno intenzivna i kompleksna istraga.

Frenk Ferguson, glavni tužilac iz Odeljenja za posebna krivična dela i borbu protiv terorizma pri Službi državnog tužilaštva potvrdio je da je "nakon pažljive analize dokaza, doneta odluka da se pokrene krivični postupak protiv Džošue Kerija zbog preduzimanja radnji u cilju pripreme terorističkih akcija".

On je naveo da su tužioci blisko sarađivali sa policijom kako bi utvrdili da li postoji dovoljno dokaza za pokretanje sudskog postupka i najavio da će nastaviti saradnju sa njima kako istraga bude napredovala.