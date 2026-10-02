Slušaj vest

Džošua Keri,optužen za ubistvo portparolke britanske populističke desničarske stranke Reform UK En Videkomb u julu, optužen je i za pripremanje terorističkih akcija, uključujući i akciju protiv lidera te stranke, Najdžela Faraža.

Keri (28) iz Roterdama u Južnom Jorkširu, optužen je danas po jednoj tački optužnice za pripremanje terorističkih akata i trebalo bi da se pojavi pred Vestminsterskim magistratskim sudom 7. oktobra, prenosi Skaj njuz.

Bivša portparolka stranke Reform UK i nekadašnja ministarka iz redova konzervativaca En Videkomb (78), preminula je 8. jula nakon što je 21 put udarena čekićem po glavi u svojoj kući u Hejtoru na Dartmuru u Devonu, a 20. jula Keri je optužen za to ubistvo.

x EPA Tolga Akmen.jpg
Najdžel Faraž Foto: TOLGA AKMEN/EPA

Zamenica pomoćnika policijskog komesara Viki Evans, viša nacionalna koordinatorka policije za borbu protiv terorizma, potvrdila je da je u toku izuzetno intenzivna i kompleksna istraga.

Frenk Ferguson, glavni tužilac iz Odeljenja za posebna krivična dela i borbu protiv terorizma pri Službi državnog tužilaštva potvrdio je da je "nakon pažljive analize dokaza, doneta odluka da se pokrene krivični postupak protiv Džošue Kerija zbog preduzimanja radnji u cilju pripreme terorističkih akcija".

On je naveo da su tužioci blisko sarađivali sa policijom kako bi utvrdili da li postoji dovoljno dokaza za pokretanje sudskog postupka i najavio da će nastaviti saradnju sa njima kako istraga bude napredovala.

Kurir.rs/Agencije 

Ne propustitePlanetaLOŠE VESTI SA FARAŽA I DESNIČARE Donacija od 40 miliona funti ne može da mu kupi vlast u Britaniji: Narod ga neće
Najdžel Faraž, lider britanske stranke Reform UK.
PlanetaPOTRES U BRITANSKOJ POLITICI Policija pokrenula istragu protiv stranke Najdžela Faraža! Evo za šta se tereti ultradesničarska stranka
Najdžel Faraž, predsednik britanske ultradesničarske stranke Reform UK.
PlanetaISTRAGA UBISTVA BIVŠE MINISTARKE DOBILA NOVI SMER! Policija ponovo otvorila ceo slučaj o incidentu u domu Najdžela Faraža
profimedia-0911263879.jpg
PlanetaNAJDŽEL FARAŽ PODNEO OSTAVKU! Britanski poslanik podlegao pritisku, napušta funkciju zbog tajnih kripto-miliona, kaže da je to "zavera establišmenta"
Najdžel Faraž (1).jpg
PlanetaENDI BERNAM BRITANSKI PREMIJER VEĆ U JULU? NE AKO SE NAJDŽEL FARAŽ PITA! "Ne može se vladati zemljom sa manje od 25.000 glasova, tražimo VANREDNE IZBORE" (FOTO)
Endi Bernam