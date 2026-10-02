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Snimci sa policijskih kamera na uniformama, objavljeni u petak, prikazuju trenutak kada su policajci pronašli i uhapsili Luiđija Manđonea (koga su kasnije nazvali "ubica sa osmehom") u restoranu McDonald's u Pensilvaniji, u vezi sa ubistvom izvršnog direktora kompanije UnitedHealthcare Brajana Tompsona na Menhetnu, piše Associated Press.

Na jednom snimku policajci traže od Manđonea da spusti masku koju je nosio kako bi sakrio identitet.

"To je 100 odsto on", uzbuđeno kaže jedan policajac nakon što su izašli napolje kako ih Manđione ne bi čuo.

"Rekao sam ti, čoveče", odgovara drugi policajac van kadra.

Kasnije jedna policajka pretresa Manđoneove stvari i široko se osmehuje kada iz njih izvlači metak, što je, čini se, potvrdilo da su pronašli osumnjičenog.

Veliki broj snimaka nastao je tokom Manđoneovog hapšenja 9. decembra 2024. godine u Altoni, pet dana nakon što je Tompson (50), direktor iz Minesote, ubijen iz vatrenog oružja dok je išao ka hotelu na Menhetnu, gde je trebalo da prisustvuje godišnjoj konferenciji investitora svoje kompanije.

Sudija sa Menhetna u petak je objavio snimke nakon što je CNN zatražio njihovo objavljivanje. Delovi snimaka prikazani su tokom decembarskog sudskog ročišta, kada su Manđoneovi advokati bezuspešno pokušali da ospore ključne dokaze, uključujući njegove prve izjave policiji i predmete zaplenjene prilikom hapšenja.

Foto: AP Photo/Seth Wenig, AP Steven Hirsch

Manđone je u avgustu priznao krivicu po saveznim optužbama za proganjanje i preti mu doživotni zatvor kada bude izrečena presuda u decembru. Protiv njega se vodi i postupak zbog optužbi za ubistvo pred državnim sudom u Njujorku, ali je taj postupak odložen na neodređeno vreme dok njegovi advokati pokušavaju da obore optužnicu.

Snimci objavljeni u petak počinju dolaskom policajaca u McDonald's u centralnoj Pensilvaniji, gotovo 483 kilometra od Menhetna.

Policajci tamo pronalaze Manđonea, naslednika bogate porodice iz Merilenda i čoveka školovanog na jednom od prestižnih američkih univerziteta Ajvi lige, kako sedi za stolom sa skijaškom kapom, hirurškom maskom i zimskim kaputom. Policajci mu govore da su dobili prijavu o sumnjivoj osobi i traže njegovo ime i ličnu kartu.

"Deluješ malo nervozno. Zašto si nervozan?", pita ga u jednom trenutku policajac.

Foto: Curtis Means / UPI / Profimedia

Naređuju mu da stavi ruke na glavu i pitaju ga da li je nedavno bio u Njujorku. Zatim ga suočavaju sa lažnom vozačkom dozvolom iz Nju Džersija koju im je predao, a na kojoj je bilo ime Mark Rosario.

"Trenutno si predmet zvanične policijske istrage. Ako nam ponovo daš lažno ime, bićeš uhapšen zbog lažnog identiteta", upozorava ga jedan policajac.

Kada Manđone konačno priznaje svoje pravo ime, policajci ga pitaju zašto ih je lagao.

"Jasno mi je da nisam trebalo to da uradim", odgovara on dok od njega traže da napiše svoje pravo ime i izgovori ga slovo po slovo.

Na drugim snimcima vide se policajci kako pretresaju Manđonea, čitaju mu prava, stavljaju lisice i odvode ga u policijsku stanicu.

Dok jedan policajac u stanici detaljnije pretresa Manđonea, drugi pregledava njegov ranac.

Policajac pronalazi pištolj kalibra 9 mm za koji će vlasti kasnije potvrditi da je korišćen u ubistvu, kao i prigušivač i dodatni okvir sa municijom. Pronašli su i dnevnik za koji će tužioci kasnije tvrditi da je otkrio Manđoneovu nameru da "likvidira" direktora zdravstvene osiguravajuće kompanije, kao i njegove druge rukom pisane beleške.

"On ima spisak obaveza za danas. Sutra bi trebalo da obavi proveru obaveštajnih podataka i uzme komplet za preživljavanje.", kaže drugi policajac dok preko telefona nekome nabraja zaplenjene predmete.