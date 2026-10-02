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Prvi let za povratak izraelskih državljana iz Dubaijau svoju zemlju uspešno je poleteo večeras ka aerodromu "Ben Gurion" u Tel Avivu, nakon što je ove nedelje izvršen pokušaj terorističkog napada na let kompanije ''Flajdubai''.

"Ovo je izuzetno složena operacija kako sa bezbednosnog, tako i sa operativnog aspekta, koja je omogućena zahvaljujući velikim naporima i bliskoj saradnji između aviokompanije 'Arkija' i državnih organa", navodi se u saopštenju kompanije, prenosi Tajms of

Izrael i podseća da je poslednji let ka Ujedinjenim Arapskim Emiratima obavljen je 26. februara 2026. godine i od tada nijedan avion izraelskih avio-kompanija nije sleteo u Dubai.

''Arkija'' najavljuje da će tokom vikenda obaviti ukupno dva putnička leta od Dubaija do Tel Aviva, a pored toga organizovaće poseban let za prevoz prtljaga putnika koji je ostao u Dubaiju.

Pokretanje letova za evakuaciju od strane izraelskih kompanija El Al, Arkija i Israir planirano za ranije danas, odloženo je zbog problema sa dobijanjem dozvole za sletanje u Dubaiu.

1/13 Vidi galeriju Kopilot napao nožem pilota i pokušao da sruši avion "Flajdubaija" na letu za Izrael, prinudno sletanje u Saudijskoj Arabiji Foto: Printscreen X

Najveća izraelska avio-kompanija El Al otkazala je let za povratak iz Dubaija u Tel Aviv koji je bio zakazan za jutros.

Ta kompanije očekuje da će svoj prvi let za povratak iz Dubaija u Tel Aviv obaviti sutra uveče.

El Al ne obavlja redovne komercijalne letove tokom Šabata, jevrejskog dana odmora, koji traje od izlaska sunca u petak do mraka u subotu.

Pilot omanskog porekla nožem je u sredu izbo indijskog kapetana aviona kompanije "Flajdubai", koji je uspeo da otvori vrata kokpita, što je omogućilo da nekoliko putnika Izraelaca upadnu i savladaju napadača, izjavio je ranije portparol izraelskog premijera Benjamina Netanjahua Doron Špilman.

Špilman rekao je da je ranjeni kapetan Smit Mačar iskoristio "poslednje trenutke svoje energije" da otvori vrata kokpita.

Omanskog pilota, koji je osumnjičen da je pokušao da sruši avion kompanije "Flajdubai" pun izraelskih putnika, kolega pilot je za izraelski Kanal 16 opisao kao verskog ekstremistu koji je počeo da radi za tu kompaniju pre osam meseci.

Avion, koji je iz Dubaija leteo za Tel Aviv, prinudno je sleteo u grad Tabuk u Saudijskoj Arabiji, a u njemu se nalazilo 174 putnika, od čega 166 Izraelaca.

Spasilački avion sa putnicima sa leta FZ1073 kompanije "Flajdubai" sleteo je kasnije u sredu na aerodrom "Ben-Gurion" nakon što je poleteo sa aerodroma "Tabuk" u Saudijskoj Arabiji, gde su ga dočekali Netanjahu i ministarka saobraćaja Miri Regev.