"RADIKALNI ZAGOVORNIK AL KAIDE": Kopilot koji je pokušao da sruši avion Flajdubai ranije bio suspendovan u Omanu
- Uprkos zabrani, i dalje je leteo na liniji Dubai-Tel Aviv, a u napadu je povredio pilota i pokušao da izazove teroristički incident.
Kopilot avio-kompanije Fljdubai koji je ranije ove nedelje pokušao da sruši avion pun Izraelacabio je suspendovan sa letova u Omanu zbog zabrinutosti da je radikalizovan, izjavili su danas za Volstrit džurnal (WSJ) neimenovani izvori upoznati sa ovim slučajem.
Uprkos toj zabrani, kopilot je i dalje leteo na Fljdubai liniji od Dubaija do Tel Aviva, prenosi Tajms od Izrael.
On je u sredu povredio pilota i, prema izjavama svedoka, pokušao da sruši avion u nameri da izvede teroristički napad.
Volstrit džurnal nije uspeo da utvrdi da li je zvanični Muskat podelio svoje sumnje i zabrinutost sa drugim državama ili avio-kompanijama niti da precizira prirodu njegove radikalizacije, iako je premijer Izraela Benjamin Netanjahu u četvrtak izjavio da je on "prošao kroz islamističku radikalnu indoktrinaciju".
U ranijem izveštaju vesti Kanala 12 navedeno je da su istražitelji utvrdili da je bio indoktriniran ideologijom Al Kaide.
Kurir.rs/Volstrit džurnal