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Kopilot avio-kompanije Fljdubai koji je ranije ove nedelje pokušao da sruši avion pun Izraelacabio je suspendovan sa letova u Omanu zbog zabrinutosti da je radikalizovan, izjavili su danas za Volstrit džurnal (WSJ) neimenovani izvori upoznati sa ovim slučajem.

Uprkos toj zabrani, kopilot je i dalje leteo na Fljdubai liniji od Dubaija do Tel Aviva, prenosi Tajms od Izrael.

On je u sredu povredio pilota i, prema izjavama svedoka, pokušao da sruši avion u nameri da izvede teroristički napad.

Volstrit džurnal nije uspeo da utvrdi da li je zvanični Muskat podelio svoje sumnje i zabrinutost sa drugim državama ili avio-kompanijama niti da precizira prirodu njegove radikalizacije, iako je premijer Izraela Benjamin Netanjahu u četvrtak izjavio da je on "prošao kroz islamističku radikalnu indoktrinaciju".

U ranijem izveštaju vesti Kanala 12 navedeno je da su istražitelji utvrdili da je bio indoktriniran ideologijom Al Kaide.