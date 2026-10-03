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Više od sat vremena država Tenesi pokušavala je da ubije Kristu Pajk.

A onda su požurili da joj spasu život.

Sedmoro novinara koji su prisustvovali neuspešnom pogubljenju Pajkove 30. septembra opisali su situaciju u komori za izvršenje smrtne kazne u jednom državnom zatvoru u Nešvilu, koja je iz momenta u momenat postajala sve komplikovanija.

Proces je počeo poslednjim rečima Pajkove, a završio se tako što je država spustila zavese u prostoriji za svedoke i naredila im da izađu, dok su i dalje mogli da čuju kako Pajkova hrče na onome što je trebalo da bude njena samrtna postelja.

Preživela dve doze pentobarbitala

Pajkova je preživela dve doze pentobarbitala, od kojih se druga smatra rezervnom dozom u slučaju da prva ne bude smrtonosna.

Foto: Tennessee Department of Correction

Protokol Tenesija za izvršenje smrtne kazne ne predviđa šta se događa kada dve doze ne uspeju da završe posao, što se, prema stručnjacima i analizi prethodnih neuspešnih pogubljenja koju je sproveo USA Today, nikada ranije nije dogodilo u istoriji upotrebe smrtonosnih injekcija u SAD.

Neuspešno pogubljenje Pajkove, drugo u Tenesiju za samo četiri meseca, pokreće pitanja o sposobnosti države da izvršava smrtne kazne i dovodi do pojačane kontrole ustavnosti tog metoda na nacionalnom nivou.

Dok se postavljaju pitanja o tome šta se dogodilo Pajkovoj i šta će se dalje dešavati, USA Today sastavio je hronologiju haosa u komori za izvršenje smrtne kazne:

19.26 po lokalnom vremenu: Zavese se otvaraju, "poslednje reči" Kriste Pajk

U 19.26 po centralnom vremenu, svedoci iz redova medija kažu da su zatvorski zvaničnici otvorili zavese prema komori za izvršenje smrtne kazne u Instituciji maksimalne bezbednosti Riverbend u Nešvilu.

Foto: Tennessee Department of Correction

Krista Pajk je bila vezana za kolica za izvršenje smrtne kazne, intravenska linija bila joj je postavljena u desnu ruku, a duhovni savetnik bio je uz nju, izvestio je Vil Peket iz televizije WVLT.

Upravnik Kenet Nelsen pitao je Pajkovu da li ima poslednje reči pre nego što joj bude ubrizgana smrtonosna injekcija.

"Napustiću ovaj svet na isti način na koji sam provela veći deo svog života, a to je sa ljubavlju", rekla je Pajk, prema rečima Dejmona Lorensa, novinara Roan County News.

"Rekla je da voli ljude koji su ljuti na nju isto koliko voli i ljude koji su na njenoj strani. Rekla je: 'Mirna sam i spremna sam da odem".

Pajkova je takođe rekla da je "spremna da bude slobodna" i da je "ovo srećan dan", rekla je novinarka Ascociated Press Kim Čendler.

Foto: Tennessee Department of Correction

19.34: "Imam osećaj kao da će mi ruka pući"

Svedoci nisu naveli tačan trenutak kada je Pajkova počela da prima prvu dozu pentobarbitala, ali možda nisu ni znali kada se to dogodilo. U jednom trenutku postalo je jasno da reaguje na supstancu, rekli su.

"Imam osećaj kao da će mi ruka pući", rekla je Pajkova u 19.34 po centralnom vremenu, prema navodima novinarke televizije WKRN Tori Gesner.

"Video sam kako joj je suza kliznula niz desno oko, a onda je rekla: 'Jedno mesto zaista pulsira'", rekao je Peket.

Tri minuta kasnije, Peket je rekao da je Pajkova "četiri puta duboko i izrazito udahnula, toliko da ste u pojedinim trenucima mogli da vidite kako joj se telo podiže, kao da se odguruje od kolica".

U 19.39 rekao je da je Pajk podigla glavu i pogledala intravensku liniju u svojoj ruci.

"Želim da napomenem da je gotovo sve vreme toliko često pomerala noge da je zapravo obarala čaršav kojim je bila pokrivena", rekao je, dodajući da je jedan zaposleni u zatvoru morao ponovo da ga namesti. "Vilica joj se pomerala u 19.43. U 19.44 duboko je udahnula i rekla nešto što nisam mogao da čujem. U 19.45 veoma široko je zevnula."

Gesner je rekla: "Svi smo se pogledali kao da kažemo: 'Ona je još živa.'"

Foto: George Walker IV/AP, Tennesse Department of Corrections

19.46: Država spušta zavese tokom pogubljenja

Dok je Pajk u 19.46 po centralnom vremenu još bila živa i "jasno hrkala", država je spustila zavese između komore za izvršenje smrtne kazne i prostorije za svedoke, rekli su novinari.

Zavese su bile spuštene oko tri minuta, verovatno da bi joj bila ubrizgana druga doza pentobarbitala, izvestila je Čendler iz Asošijeted presa.

Kada su ponovo otvorene u 19.49: "Tada je veoma glasno hrkala - usta su joj bila otvorena dok je hrkala", rekla je Gesner.

Peket je rekao da je video kako joj podrhtava usna i da je u 19.51 zvučalo "kao da se gotovo guši".

"U 19.54 ispustila je glasan roktaj, podigla glavu, otvorila usta, a onda je ponovo počela da hrče", rekao je. "Neposredno pre 19.56 njeno telo se ponovo podiglo sa kolica, i glava i noge bile su joj nekako u obliku slova V."

Rekao je da je Pajk teško uzdahnula u 20.01, a četiri minuta kasnije, u 20.05, "telo joj se zgrčilo dok je hvatala vazduh".

Tada su "zavese naglo ponovo navučene".

Foto: George Walker IV/AP

20.05: Zavese se ponovo spuštaju i više se ne podižu

Zatvorski zvaničnici ponovo su spustili zavese u 20.05 po centralnom vremenu, rekli su svedoci. Držali su ih spuštene gotovo 50 minuta, dok su zbunjeni svedoci sedeli i čuli hrkanje i disanje Pajkove.

"Nismo mogli da vidimo šta se događa", izvestio je Džon Nort, istraživački novinar televizije WBIR. "Čuli smo da se nešto događa, ali ne znamo šta. Nismo sigurni da je to odgovarajuće i to je pitanje na koje bismo želeli odgovor."

U 20.53 Peket je rekao da je mikrofon u komori za izvršenje smrtne kazne isključen i da je upravnik Nelsen rekao: "Da li bi svedoci, molim vas, mogli da napuste prostor?"

Dok su svedoci opisivali drugim predstavnicima medija ispred zatvora ono što su doživeli, stigla su vozila hitnih službi. Jedno od njih odvezlo je Pajkovu u bolnicu kako bi dobila medicinsku pomoć, saopštio je Vrhovni sud Tenesija, pozivajući se na državu.

Kristal Pajk u kritičnom stanju

Država Tenesi nije objavila nikakve informacije o zdravstvenom stanju Pajkovedo narednog dana u 22.30 po centralnom vremenu, više od 24 sata nakon što je država naredila svedocima da napuste komoru za izvršenje smrtne kazne. USA Today je poslao hitne upite predstavnicima kancelarije guvernera Bila Lija i Ministarstva za popravne ustanove u noći neuspešnog pogubljenja, kao i u četvrtak, 1. oktobra, ali nije dobio odgovor.

Međutim, advokati Pajkove rekli su da je ona i dalje živa, u kritičnom stanju i da "prima medicinsku pomoć koja joj spasava život", u četvrtak popodne.

Foto: George Walker IV/AP

"Krista je pretrpela kaznu veću od bilo koje druge osobe u istoriji američke smrtne kazne", rekao je Rendi Spajvi, jedan od advokata Pajkove, tokom konferencije za novinare. On je pozvao Lija da odmah preinači smrtnu kaznu Kristi Pajk.

"Nesposobnost Ministarstva za popravne ustanove Tenesija postavlja letvicu na najniži mogući nivo", rekao je Abraham Bonovic, suosnivač organizacije Death Penalty Action, u saopštenju. "Nema drugih reči. Ovo je skandal. Kako mogu da spavaju noću?"

U noći neuspešnog pogubljenja, novinari koji su mu prisustvovali počeli su da shvataju koliko su događaji tog dana bili neuobičajeni.

"Ništa od ovoga nije bilo normalno", rekla je novinarima kasnije Ketrin Svini sa televizije WPLN. "Izveštavala sam o svim pogubljenjima prošle godine i o većini njih ove godine. Nikada nismo videli ništa slično."

Peket je rekao da je "od samog početka sve delovalo veoma neuobičajeno". A Gesner: "Ništa u vezi sa današnjim danom nije bilo normalno."

Li je u četvrtak ujutro razgovarao sa novinarima nakon što je govorio na svečanom otvaranju obrazovnog centra i uz aplauz pomogao da se preseče ogromna plava vrpca.

Li je rekao da ne zna u kakvom je stanju Pajkova, ali je rekao da je "veoma razočaran" i neuspešno pogubljenje nazvao tragedijom.

"Niko nije želeo da se dogodi ono što se dogodilo sinoć", rekao je. "Nije smelo da se dogodi".