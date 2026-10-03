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Kopilot iz Omana, koji je pokušao da sruši avion"Flajdubaija" u Izraelu, ranije je bio udaljen od letenja zbog "ekstremističkog materijala", a nekoliko sati posle napada, na njegovom LinkedIn nalogu objavljeni su snimci aviona El Al-a nastali nekoliko dana nakon 7. oktobra i fotografija lidera Al Kaide.

Napadač Hamad al-Hamami Foto: Screenshot

Američki mediji objavili su u noći između petka i subote identitet omanskog pilota koji je u sredu izbo kapetana aviona "Flajdubai" koji je leteo za Izrael i pokušao da sruši letelicu sa izraelskim putnicima.

Hamad al-Hamami, čiji je prethodni radni odnos sa kompanijom "Oman Er" okončan nakon sumnji da je radikalizovan, priznao je tokom ispitivanja da je nameravao da sruši avion na teritoriji Izraela, objavio je "ABC News" pozivajući se na izvore upoznate sa istragom.

Ti izvori naveli su da on "sarađuje" sa istražiteljima u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, dok se očekuje da će i Izrael aktivno učestvovati u istrazi, prema dosadašnjim izveštajima.

"Wall Street Journal", koji je prvi objavio da je pilotu bilo zabranjeno da leti za Oman Er, naglasio je da još nije jasno da li su te sumnje kasnije prenete kompaniji "Flajdubai" pre nego što ga je zaposlila.

1/4 Vidi galeriju Janiv Hajun, izraelski putnik koji je pomogao da se savlada pilot napadač, a zatim preuzeo komande aviona Flajdubaija tokom dramatičnog leta ka Izraelu. Foto: Tomer Appelbaum/AP

CNN je takođe rano u subotu, pozivajući se na tri izvora, među kojima je bio i jedan izraelski zvaničnik, objavio da je osumnjičeni Hamad al-Hamami. Prema navodima te televizije, on je državljanin Omana, ali je rođen u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, od oca Omanca i majke Sirijke, a deo života proveo je u UAE.

Prema LinkedIn nalogu koji nosi njegovo ime, sedam godina je radio za Oman Er, pre nego što je u februaru 2025. napustio nacionalnu avio-kompaniju Omana. U junu 2025. zaposlio se u marokanskoj kompaniji "Rojal Er Marok", ali je šest meseci kasnije, u januaru 2026, napustio i tu kompaniju. Na njegovom LinkedIn profilu nije bilo navedeno kasnije zaposlenje u "Flajdubaiju", koje je počelo ove godine.

Prema ABC News-u, 2024. godine, dok je još bio kopilot u Oman Eru, kod njega je pronađen "ekstremistički materijal". Zbog toga je kompanija odlučila da ga udalji od letenja, iako je nastavio da radi za nju na administrativnim poslovima.

Kako je navedeno, ostaje nejasno da li je ta informacija kasnije prosleđena drugim avio-kompanijama u kojima je radio.

1/13 Vidi galeriju Kopilot napao nožem pilota i pokušao da sruši avion "Flajdubaija" na letu za Izrael, prinudno sletanje u Saudijskoj Arabiji Foto: Printscreen X

CNN je objavio da su se na pilotovom LinkedIn profilu pojavile samo dve objave, obe postavljene u sredu, devet sati nakon napada. Mreža je navela da nije jasno ko je objavio sadržaj, ali je ukazala na mogućnost da su objave bile unapred zakazane.

Prema tom izveštaju, prva objava sadržala je niz snimaka napravljenih iz pilotskih kabina aviona Boeing 737 MAX. Avion "Flajdubaija" koji je al-Hamami navodno pokušao da sruši takođe je bio model 737 MAX.

CNN navodi da je jedan od snimaka nastao na Međunarodnom aerodromu u Dubaiju, a osoba koja ga je snimala zumirala je avion kompanije El Al. Na ekranu u pilotskoj kabini koji se vidi na snimku bio je prikazan broj leta kojim je osoba u tom trenutku upravljala – let kompanije "Oman Er" iz Dubaija za Muskat 11. oktobra 2023. godine, nekoliko dana nakon masakra u Izraelu 7. oktobra koji je predvodio Hamas.

Ranjeni pilot Foto: Israel Foreign Ministry, Printscreen/X

Objava je sadržala i dodatne snimke aviona kompanije El Al, kao i jednog aviona kompanije "Arkija". Na kraju je bila prikazana fotografija lidera Al Kaide Ajmana al Zavahirija, naslednika Osame bin Ladena, kojeg su takođe ubile Sjedinjene Američke Države.

Druga objava, koja je u međuvremenu obrisana sa LinkedIn naloga, sadržala je, prema CNN-u, fotografiju generisanu veštačkom inteligencijom na kojoj su prikazana tri grada sveta koja se smatraju svetim u islamu - Meka, Medina i Jerusalim - povezana neprekidnom svetlećom stazom. U pozadini je bila pesma sa porukama protiv "poniženja", dok govornik poručuje da se ne plaši smrti i da će braniti svoju čast.

Prema podacima sa profila, al-Hamami je studirao na Univerzitetu Bakingemšir u Engleskoj. Predstavnik univerziteta potvrdio je za CNN da je osoba sa tim imenom završila trogodišnji program na daljinu i diplomirala 2023. godine sa diplomom iz oblasti vazduhoplovnog menadžmenta.

Sekira kojom je najverovatnije izvršen napad Foto: Printscreen/Youtube/Inside Edition

CNN je takođe objavio da je na društvenoj mreži "Iks", nekadašnjem Tviteru, postojao nalog osobe sa imenom osumnjičenog, koji je u međuvremenu obrisan, a na kojem su se nalazile poruke sa ekstremističkim verskim stavovima.

U nekoliko objava, na primer, opisivao je kako je njegova majka imala poteškoća da mu pronađe buduću suprugu koja bi pristala na njegov zahtev da nosi nikab, muslimansku odeću koja pokriva lice i ostavlja samo uzak otvor za oči.

- Sve su odbijale. Onda im je moja majka rekla: "Moj sin je pilot", i odjednom su sve pristale - navodi se u objavi iz februara 2022. godine.

U drugoj objavi izrazio je protivljenje tome da muškarci i žene rade zajedno.