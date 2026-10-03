IMA MRTVIH I RANJENIH! Kličko se hitno oglasio: "Eksplozije u gradu, Kijev je pod balističkim napadom, ostanite u skloništima", mostovi na udaru! (FOTO/VIDEO)
- Gradonačelnik Vitalij Kličko upozorio je građane da ostanu u skloništima, dok su požari izbili u više delova grada i protivvazdušna odbrana nastavila dejstvo
- Napadi su pogodili i kijevske mostove i infrastrukturu, zbog čega su pojedini prelazi zatvoreni ili ograničeni za saobraćaj
Kijevje u ranim jutarnjim satima u subotu ponovo bio meta kombinovanog ruskog napada balističkim projektilima i dronovima. Jedna osoba je poginula, dve su povređene, a požari su izbili u nekoliko delova ukrajinske prestonice, saopštio je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko.
- Eksplozije u gradu. Kijev je pod balističkim napadom. Ostanite u skloništima! - napisao je Kličko dok je napad bio u toku.
On je kasnije saopštio da ruske snage nastavljaju da gađaju prestonicu balističkim projektilima i upozorio da opasnost od novih napada i dalje postoji.
Požari su prijavljeni u Svjatošinskom i Obolonskom okrugu nakon što su delovi oborenih projektila pali na područja koja nisu stambena. Još jedan požar izbio je u garaži u Svjatošinskom okrugu, naveo je gradonačelnik.
Kličko je kasnije potvrdio da je u napadu poginuo jedan muškarac, dok su dve osobe povređene. Jedna od njih je hospitalizovana, dok je druga zbrinuta ambulantno.
Protivvazdušna odbrana nastavila je da dejstvuje iznad prestonice protiv ruskih dronova i nakon balističkog napada, rekao je Kličko. U Holosijevskom okrugu, delovi oborenog drona zapalili su travu, ali su vatrogasci kasnije lokalizovali požar.
Subotnji napad usledio je nakon nekoliko dana pojačanih ruskih udara na Kijev i njegovu kritičnu infrastrukturu.
U petak su ruski napadi primorali vlasti da u potpunosti zatvoreJužni most, dok je saobraćaj na Patonovom i Metro mostubio ograničen. To je izazvalo velike saobraćajne gužve širom prestonice i otežalo kretanje između dve obale Dnjepra.
Ruski dronovi su tokom prethodna dva dana više puta napadali Južni most, pri čemu su oštećeni kolovoz, noseći elementi mosta i zaštitne barijere oko infrastrukture metroa.
Najnoviji napad doveo je balističke projektile ponovo iznad prestonice u ranim jutarnjim satima u subotu, nakon čega su nastavljeni napadi dronovima i dejstva ukrajinske protivvazdušne odbrane.
Napadi se dešavaju u trenutku kada Rusija pojačava udare na ukrajinsku transportnu, energetsku i drugu kritičnu infrastrukturu uoči zime.
Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenskiviše puta je upozorio da Moskva pojačava napade na infrastrukturu od ključnog značaja za život civila i pozvao na jačanje protivvazdušne odbrane kako bi se odgovorilo na sve intenzivniju rusku kampanju raketnih i napada dronovima.
Spasilačke ekipe su raspoređene širom Kijeva u subotu ujutru, gaseći požare i procenjujući štetu pričinjenu tokom noćašnjeg napada.
(Kurir.rs/Kyiv Post)