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Predsednik Ukrajine, Volodimir Zelenski upozorio je da najnovija retorika ruskog predsednika Vladimira Putina pokazuje da ambicije Kremlja sežu daleko izvan Donbasa, jer Moskva želi kontrolu nad celom Ukrajinom i obnovu uticaja iz sovjetskog perioda širom ruskog susedstva.

Govoreći putem video-linka na petom godišnjem Helsinškom bezbednosnom forumu u petak, Zelenski je ukazao na Putinove reči kako bi osporio stavove evroskeptika i ideju o neutralnom posredovanju.

- Dakle, njegov cilj nije istok Ukrajine. Nije Donbas. Njegov cilj je da okupira celu našu državu - rekao je Zelenski.

Ukazujući na izjave koje je Putin dan ranije izneo na Valdajskom forumu u Rusiji, ukrajinski predsednik ocenio je da se ciljevi Kremlja protežu daleko izvan istočne Ukrajine.

- Nezavisna Ukrajina, jaka Ukrajina, predstavlja veliki problem za Putina - rekao je Zelenski.

On je ukazao na Putinovu tvrdnju da Ukrajina ne može da postoji nezavisno i da druge države navodno koriste Ukrajince za vođenje rata protiv Rusije.

- Juče je bilo važnih signala. Ne mislim da je to rekao slučajno: "Ukrajina nije država i nije nezavisna država" - rekao je Zelenski.

Zelenski je najnoviju Putinovu retoriku direktno povezao sa "dugogodišnjom opsednutošću ruskog lidera raspadom Sovjetskog Saveza".

Podsetio je na Putinovu čuvenu izjavu iz 2005. godine da je "raspad Sovjetskog Saveza bio najveća geopolitička katastrofa 20. veka, suprotstavljajući tu političku žalost stvarnim ljudskim tragedijama tog perioda."

- Nije govorio o Prvom svetskom ratu kao tragediji. Nije prepoznao Drugi svetski rat kao najveću tragediju. Nije pomenuo druge ratove - rekao je Zelenski.

- Mogao je da pomene Avganistan i druge stvari, ili katastrofu u Černobilju - užasnu katastrofu. Nije pomenuo nijednu stvar koja je bila povezana sa ljudskim životima.

1/3 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin na Kurilskim ostrvima koje Japan smatra svojom teritorijom Foto: Not reported / WillWest News / Profimedia, Gavriil GRIGOROV / AFP / Profimedia

Umesto toga, prema Zelenskom, "Putin se u potpunosti usredsredio na gubitak sovjetske moći."

- Zato je njegov cilj očigledan: da sve to vrati, da vrati SSSR.

- Činjenica da je to ponovo rekao juče još je jedan pokazatelj onoga što želi - njegovog odnosa prema miru, da li želi da se rat završi i, čak i ako želi, po koju cenu - rekao je Zelenski.

Zelenski je ocenio da Moskva želi da obnovi ne nužno Sovjetski Savez u njegovom nekadašnjem institucionalnom obliku, već sferu uticaja koju je Kremlj nekada imao nad susednim državama.

- Bez sumnje, ovde je reč o vraćanju uticaja SSSR-a ili uticaja Rusije, ali tako da bude uporediv sa uticajem koji je nekada imao bivši SSSR - rekao je on.

- On ima potpun uticaj nad Belorusijom. Ali siguran sam da želi da vrati sve to.

1/4 Vidi galeriju Volodimir Zelenski tokom obraćanja Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku Foto: Seth Wenig/AP

Upozorenje baltičkim državama i ruskim susedima

Zelenski je upozorio da se posledice takvih ambicija ne bi zaustavile na Ukrajini. Ukoliko je Putinova ambicija da obnovi nekadašnju regionalnu dominaciju Moskve, kako je ocenio Zelenski, baltičke države i druge zemlje koje se graniče sa Rusijom takođe bi bile izložene pritisku.

- Zato bi se ovi izazovi odnosili i na baltičke države i zemlje sa kojima Rusija deli granicu - rekao je Zelenski.

On je pozvao one u Evropi koji i dalje sumnjaju u razmere ruskih ambicija da direktno pogledaju Putinove sopstvene reči.

- I niko ga ne zaustavlja u tim porukama, a to je slabost sveta - rekao je Zelenski.

Na pitanje o najvećoj prepreci Ukrajine ka EU, Zelenski odgovorio: "Putin." Zelenski je upitan i šta smatra najvećom preprekom na putu Ukrajine ka članstvu u Evropskoj uniji, dok se istovremeno bori u ratu punog intenziteta.

Njegov odgovor glasio je jednom rečju: "Putin."

1/18 Vidi galeriju Stiv Vitkof i Džared Kušner u Kremlju na sastanku sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom Foto: GAVRIIL GRIGOROV / SPUTNIK / KREMLIN / POOL/SPUTNIK POOL

- On zaista ne želi da se to dogodi - rekao je Zelenski.

- I nije reč o njegovom mišljenju, već o onome što radi da se to ne dogodi, protiv razvoja naše države, protiv geopolitičkog izbora naroda. Kada govorimo o tome šta EU znači za Ukrajinu, to je pobeda nad Rusijom - čak i pobeda nad Putinom. Jer EU je izbor našeg naroda - rekao je.

Zelenski je dodao da su bezbednosne garancije od ključnog značaja jer štite mogućnost Ukrajine da nastavi geopolitičkim putem koji su izabrali njeni građani.

- Zato je važno imati bezbednosne garancije, jer te garancije štite put koji je narod Ukrajine izabrao.

Helsinški bezbednosni forum održava se u glavnom gradu Finskeod 2. do 4. oktobra, pod temom "Slojevi bezbednosti". Na petom godišnjem skupu političari i stručnjaci razgovaraju o evropskoj odbrani, tehnološkom suverenitetu, transatlantskim odnosima, energetskoj bezbednosti, nuklearnom odvraćanju i ulozi Rusije u evropskoj bezbednosti.

1/9 Vidi galeriju Ruski udari na mostove u Kijevu Foto: Not supplied / WillWest News / Profimedia, screenshot X, Serhii Okunev / AFP / Profimedia

"Ne možete da izgradite potpunu odbranu samo kupovinom oružja"

Zelenski je na forumu govorio i o lekcijama koje je Ukrajina naučila tokom višegodišnje odbrane od Rusije. Zemlja koja želi stvarnu bezbednost, rekao je, najpre mora da izgradi sopstvenu snagu, počev od vojske.

- Glavna garancija za Ukrajinu je vojska naše države.

Međutim, Zelenski je ocenio da iskusna vojska sama po sebi nije dovoljna. Naglasio je značaj tehnološki naprednih oružanih snaga, domaćeg sektora vojne tehnologije i proizvodnje naoružanja koja može brzo da se prilagođava zahtevima sa fronta.

Energetska otpornost je još jedna ključna komponenta, posebno decentralizacija infrastrukture koja je ranjiva na napade.

1/15 Vidi galeriju ruska vojska Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije, Shutterstock, Printskrin društvene mreže

Ukrajina od primaoca oružja postaje bezbednosni partner

Drugi sloj bezbednosti, rekao je Zelenski, jeste međunarodna saradnja. On se zahvalio EU, evropskim državama i SAD na finansijskoj, tehnološkoj i vojnoj pomoći od početka rata.

Ukrajina je dobila oružje koje ranije nije posedovala, uključujući sisteme po NATO standardima, naveo je on, ali njen odnos sa partnerima sve više postaje dvosmerna razmena. Ukrajina sada deli znanje stečeno tokom višegodišnjeg ratovanja visokog intenziteta.

Zelenski je kao primer naveo nedavni sporazum o saradnji u oblasti dronova sa Finskom.

- Nije reč samo o prodaji ili kupovini dronova ili raketa. Reč je o deljenju vašeg bezbednosnog iskustva tokom trajanja ovog sporazuma - rekao je on.

Ukrajina je spremna da to znanje podeli sa zemljama koje su je podržale, rekao je Zelenski, ukazujući na poverenje izgrađeno između Kijeva i Helsinkija. Treći sloj jeste kolektivna bezbednost, posebno NATO.

Zelenski je čestitao Finskoj na dobijanju bezbednosnih garancija kroz članstvo i u Evropskoj uniji i u NATO-u.