Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Severna Koreja ispalila je neidentifikovani projektil prema moru kod svoje istočne obale, saopštili su jutros Južna KorejaiJapan.

Projektil je lansiran iz područja Vonsana oko 6:30 sati ujutru po lokalnom vremenu, saopštila je južnokorejska vojska. Nisu objavljeni detalji o tome koliko je projektil leteo.

Japanska obalska straža, pozivajući se na Ministarstvo odbrane Japana, saopštila je da je najverovatnije reč o balističkom projektilu koji je pao, i upozorila brodove da budu oprezni.

1/6 Vidi galeriju Severna Koreja lansirala raketu kratkog dometa Foto: X/tvcnewsng, Shutterstock, Ahn Young-joon/AP, Ahn Young-joon/AP

Južnokorejska vojska saopštila je da je pojačala nadzor zbog mogućih novih raketnih testiranja i da će razmenjivati obaveštajne podatke sa SAD i Japanom.

Savet za nacionalnu bezbednost pri kabinetu južnokorejskog predsednika sazvao je u subotu hitan sastanak kako bi procenio situaciju nakon lansiranja projektila, navodi se u saopštenju predsedničkog kabineta.

1/6 Vidi galeriju Severnokorejski vođa Kim Džong Un pustio u rad drugi brod razarač "Kang Kon" Ratne mornarica sposoban da nosi atomsko oružje Foto: KCNA / AFP / Profimedia

Do lansiranja je došlo nakon što je Kim Jo Džong, sestra severnokorejskog lidera Kim Džong Una, u petak objavila saopštenje kojim je odbacila zahtev Seula da se Pjongjang izvini zbog severnokorejskih mina koje su teško ranile južnokorejske vojnike u demilitarizovanoj zoni, strogo kontrolisanom području između dve Koreje.

1/14 Vidi galeriju Kim Jo Džong, sestra severnokorejskog vođe Kim Džong Una Foto: AP/Korean Central News Agency, Vladimir Smirnov/Pool Sputnik Kremlin, Vladimir SMIRNOV / AFP / Profimedia

Južna Koreja je ove nedelje saopštila da su severnokorejske mine izazvale eksploziju u kojoj su teško povređena dvojica južnokorejskih vojnika tokom izviđačke misije unutar četiri kilometra širokog graničnog pojasa koji se proteže preko Korejskog poluostrva.