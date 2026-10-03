SITUACIJA JE OPASNO NAELEKTRISANA, VEĆ IMA MRTVIH! Vrhovni vođa nastavlja da ispaljuje rakete, Korejsko poluostrvo na rubu rata, uzbuna u Tokiju i Seulu!
- Japan i Južna Koreja su pojačali nadzor i razmenjuju obaveštajne podatke sa SAD
- Seul je sazvao hitan sastanak zbog nove eskalacije
Severna Koreja ispalila je neidentifikovani projektil prema moru kod svoje istočne obale, saopštili su jutros Južna KorejaiJapan.
Projektil je lansiran iz područja Vonsana oko 6:30 sati ujutru po lokalnom vremenu, saopštila je južnokorejska vojska. Nisu objavljeni detalji o tome koliko je projektil leteo.
Japanska obalska straža, pozivajući se na Ministarstvo odbrane Japana, saopštila je da je najverovatnije reč o balističkom projektilu koji je pao, i upozorila brodove da budu oprezni.
Južnokorejska vojska saopštila je da je pojačala nadzor zbog mogućih novih raketnih testiranja i da će razmenjivati obaveštajne podatke sa SAD i Japanom.
Savet za nacionalnu bezbednost pri kabinetu južnokorejskog predsednika sazvao je u subotu hitan sastanak kako bi procenio situaciju nakon lansiranja projektila, navodi se u saopštenju predsedničkog kabineta.
Do lansiranja je došlo nakon što je Kim Jo Džong, sestra severnokorejskog lidera Kim Džong Una, u petak objavila saopštenje kojim je odbacila zahtev Seula da se Pjongjang izvini zbog severnokorejskih mina koje su teško ranile južnokorejske vojnike u demilitarizovanoj zoni, strogo kontrolisanom području između dve Koreje.
Južna Koreja je ove nedelje saopštila da su severnokorejske mine izazvale eksploziju u kojoj su teško povređena dvojica južnokorejskih vojnika tokom izviđačke misije unutar četiri kilometra širokog graničnog pojasa koji se proteže preko Korejskog poluostrva.
Severna Koreja je poslednjih godina značajno pojačala neprijateljski odnos prema Južnoj Koreji, odbacila ujedinjenje kao nacionalni cilj i označila Južnu Koreju kao svog "glavnog neprijatelja".
(Kurir.rs/Index.hr)