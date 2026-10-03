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Francuskase suočava sa novim talasom protesta srednjoškolaca, a u petak su učenici palili vatru ispred škola i sukobljavali se sa policijom. Protesti, koji su počeli prošle nedelje Parizui brzo se proširili širom zemlje, doveli su do zatvaranja oko 400 srednjih škola.

Ministarstvo obrazovanja saopštilo je da je 564 škola pogođeno protestima ili poremećajima u nastavi od petka. Učenici blokiraju ulaze u škole, pale vatre i sukobljavaju se sa policijom.

1/6 Vidi galeriju Eskalirali srednjoškolski protesti u Francuskoj Foto: Jean-Francois Badias/AP

Učenici navode da su školski dani predugi, da su uslovi neadekvatni, uključujući pregrejane učionice, kao i da veliki broj nastavnika često odsustvuje. Vlada je ocenila da su njihove primedbe opravdane, ali je osudila ono što naziva "urbanim nasiljem".

U Parizu je u petak vatra oštetila ulaze u dve srednje škole - Leonardo da Vinči i Gaston-Bašelar. Vatrogasci su intervenisali kako bi ugasili požare.

"Pokret učenika postao talac nasilnih grupa"

Ministar obrazovanja Eduar Žefre rekao je da je "pokret srednjoškolaca talac ultranasilnih marginalnih grupa".

On je naveo da se očekuje da će oko 400 od ukupno 3.700 srednjih škola u Francuskoj u petak biti zatvoreno. U mnogim školama nastava je organizovana na daljinu, posebno u Marseju.

Žefre je rekao da je od početka protesta povređeno najmanje 65 zaposlenih u školama, među kojima 40 direktora, dok je povređeno oko 170 učenika. Više od 100 škola pretrpelo je "ozbiljnu štetu".

- Roditelji moraju jasno da reaguju i kažu svojoj deci da ne idu na proteste - rekao je ministar, dodajući da je najvažnije da deca više ne budu na ulicama jer su tamo izložena opasnosti.

Ministar pravde Žerald Darmanen saopštio je da je od tužilaštava zatražio da roditelje smatraju odgovornim za štetu koju njihova deca naprave tokom protesta i da ih obavežu da "plate popravke".

Darmanen je rekao da je od početka protesta oko 2.000 ljudi privedeno, od kojih su 90 odsto maloletnici.

"Pobedili smo"

U zapadnom gradu Renu, napetost je u petak bila vidljiva ispred srednje škole Žan-Mase. Učenici obučeni u crno, neki sa fantomkama, stajali su nedaleko od velikog broja policajaca.

- Što se nas tiče, pobedili smo, naša škola je jutros zatvorena - rekla je 16-godišnja Lola, koja nije želela da otkrije prezime. Ona je optužila policiju za nasilje.

- To nas još više ljuti, policija nema pravo da nas udara ili koristi suzavac - rekla je.

Policija je koristila suzavac i kod srednje škole Keriken u Brestu, na zapadu Francuske.

Protesti su dobili i snažan politički odjek, nešto više od pola godine pre predsedničkih izbora. Vlada optužuje krajnje levu stranku Nepokorena Francuska (LFI), čiji lider Žan-Lik Melanšon ponovo učestvuje u predsedničkoj trci, da stoji iza pokreta.