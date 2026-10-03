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Aerodrom u Viljnusu u Litvaniji privremeno je zatvoren, a borbeni avioni NATO-a angažovani na zaštiti vazdušnog prostora podignuti su nakon što je primećen mogući dron koji je leteo iz pravca Belorusije, saopštio je litvanski Nacionalni centar za upravljanje krizama agenciji Rojters.

Vlasti su savetovale stanovnicima regiona Viljnusa da budu spremni da, ukoliko bude potrebno, potraže sklonište.



Incident se dogodio u trenutku kada raste zabrinutost za bezbednost širom baltičkog regiona, gde su zemlje koje se graniče sa Rusijom i Belorusijom ili se nalaze u njihovoj blizini prijavile sve veći broj incidenata u vazdušnom prostoru povezanih sa ratom u Ukrajini.