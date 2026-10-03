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Hitne službe prevezle su devet osoba, među kojima i muškarca sa povređenom nogom, u bolnicu nakon incidenta u mestu San Visente de la Sonsijera, u španskoj pokrajini La Rioha. Oko 50 ljudi nalazilo se u baru "Tempraniljo" kada se objekat urušio oko 5:35 sati ujutru.

Svedoci su rekli da je oko 30 ljudi ostalo zarobljeno unutra nakon što su veliki komadi ruševina blokirali izlaz iz bara. Jedan muškarac zadobio je mogući prelom noge sa otvorenom ranom. Ostali povređeni zadobili su uglavnom lakše povrede.

1/5 Vidi galeriju Urušavanje plafona u španskom letovalištu Foto: screenshot thesun.co.uk

Snimci i fotografije španske Civilne garde pokazuju razmere štete - plafon se u potpunosti urušio na pod i unutrašnjost bara. Komšije su rekle da su čule snažan prasak i bile iznenađene što niko nije poginuo.

Dvanaest osoba je zbrinuto na licu mesta, dok je šest prevezeno u bolnicu San Pedro u Logronju, a još dve u zdravstveni centar u Haru. Bar je imao dozvolu za rad do 6 časova ujutru.

Do urušavanja je došlo nakon što se najpre obrušio pod objekta, a potom krovna konstrukcija. Urušio se i zid susedne kuće. Objekat je u tom trenutku bio prazan, pa u njemu nije bilo povređenih.