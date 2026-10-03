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Ukrajinska vojna obaveštajna služba upozorila je da ruske obaveštajne službe pripremaju hibridne operacije širom zemalja Evropske unije i NATO-a, saopštila je 2. oktobra Glavna obaveštajna uprava Ministarstva odbrane Ukrajine (HUR).

HUR navodi da su ruske službe dobile instrukcije da intenziviraju aktivnosti u Evropi kako bi potkopale podršku Ukrajini i oslabile sposobnosti NATO-a.

Rusija je već pojačala hibridne operacije širom Evrope, uključujući sabotaže, sajber napade, dezinformacije, incidente sa dronovima i napade na kritičnu infrastrukturu. UNITED24 Media nedavno je zabeležio porast broja operacija za koje se sumnja da su povezane sa Rusijom, uključujući slučajeve u kojima su mete bili aerodromi, odbrambeni objekti, energetske mreže i sistemi državnih institucija.

"Ruske specijalne službe dobile su zadatak da intenziviraju svoje aktivnosti na teritoriji država Evropske unije i NATO-a", saopštio je HUR.

"Planovi uključuju hibridne operacije usmerene na podrivanje pomoći Ukrajini i slabljenje sposobnosti Alijanse."

Ruski predsednik Vladimir Putin održao sastanak sa vojnim vrhom u Kremlju i imenovao general-majora Denisa Ljamina za novog komandanta oružanih snaga zaduženih za dronove Foto: Alexander Kazakov/Pool Sputnik Kremlin, ALEXANDER KAZAKOV / SPUTNIK / KR/SPUTNIK POOL

HUR: Moguće sabotaže širom Evrope

Prema tvrdnjama ukrajinske obaveštajne službe, Moskva namerava da se osloni na agente koje su ruske vojne i bezbednosne službe GRU i FSB regrutovale u Evropi, uključujući i za moguće operacije sabotaže.

HUR je kao oblasti koje ruske obaveštajne službe navodno posebno prate izdvojio vojne objekte, kritičnu infrastrukturu i komunikacione sisteme.

"Među verovatnim metama agresora nalaze se stanice za prijem satelitskog interneta Starlink koje se nalaze u evropskim zemljama", saopštio je HUR.

Ukrajinska vojna obaveštajna služba dodala je da je međunarodne partnere već obavestila o navodnim ruskim planovima.

U Letoniji uhapšeni osumnjičeni za špijunažu za GRU

Upozorenje HUR-a dolazi nakon što je Letonija prethodno privela dvojicu svojih državljana osumnjičenih da su za rusku vojnu obaveštajnu službu GRU prikupljali informacije o aktivnostima NATO-a, vojnoj infrastrukturi, radarskim sistemima i podršci Ukrajini.

Jedan od osumnjičenih navodno je koristio privatni avion kako bi iz vazduha fotografisao vojnu bazu Adaži.

Obojica su takođe osumnjičena da su pružala podršku potencijalnim diverzantskim grupama na teritoriji Letonije.

(Kurir.rs/United24media/A.V.)

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