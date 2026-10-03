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Ukrajinska vojna obaveštajna služba upozorila je da ruske obaveštajne službe pripremaju hibridne operacije širom zemalja Evropske unije i NATO-a, saopštila je 2. oktobra Glavna obaveštajna uprava Ministarstva odbrane Ukrajine (HUR).

HUR navodi da su ruske službe dobile instrukcije da intenziviraju aktivnosti u Evropi kako bi potkopale podršku Ukrajini i oslabile sposobnosti NATO-a.

Rusija je već pojačala hibridne operacije širom Evrope, uključujući sabotaže, sajber napade, dezinformacije, incidente sa dronovima i napade na kritičnu infrastrukturu. UNITED24 Media nedavno je zabeležio porast broja operacija za koje se sumnja da su povezane sa Rusijom, uključujući slučajeve u kojima su mete bili aerodromi, odbrambeni objekti, energetske mreže i sistemi državnih institucija.

"Ruske specijalne službe dobile su zadatak da intenziviraju svoje aktivnosti na teritoriji država Evropske unije i NATO-a", saopštio je HUR.

"Planovi uključuju hibridne operacije usmerene na podrivanje pomoći Ukrajini i slabljenje sposobnosti Alijanse."

1/14 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin održao sastanak sa vojnim vrhom u Kremlju i imenovao general-majora Denisa Ljamina za novog komandanta oružanih snaga zaduženih za dronove Foto: Alexander Kazakov/Pool Sputnik Kremlin, ALEXANDER KAZAKOV / SPUTNIK / KR/SPUTNIK POOL

HUR: Moguće sabotaže širom Evrope

Prema tvrdnjama ukrajinske obaveštajne službe, Moskva namerava da se osloni na agente koje su ruske vojne i bezbednosne službe GRU i FSB regrutovale u Evropi, uključujući i za moguće operacije sabotaže.

HUR je kao oblasti koje ruske obaveštajne službe navodno posebno prate izdvojio vojne objekte, kritičnu infrastrukturu i komunikacione sisteme.

"Među verovatnim metama agresora nalaze se stanice za prijem satelitskog interneta Starlink koje se nalaze u evropskim zemljama", saopštio je HUR.

Ukrajinska vojna obaveštajna služba dodala je da je međunarodne partnere već obavestila o navodnim ruskim planovima.

U Letoniji uhapšeni osumnjičeni za špijunažu za GRU

Upozorenje HUR-a dolazi nakon što je Letonija prethodno privela dvojicu svojih državljana osumnjičenih da su za rusku vojnu obaveštajnu službu GRU prikupljali informacije o aktivnostima NATO-a, vojnoj infrastrukturi, radarskim sistemima i podršci Ukrajini.

Jedan od osumnjičenih navodno je koristio privatni avion kako bi iz vazduha fotografisao vojnu bazu Adaži.