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Širom Moldavije u subotu ujutru odjekivale su eksplozije, a policija je na više lokacija pronašla ostatke dronova. Lokalni mediji javljaju da su bespilotne letelice primećene u vazdušnom prostoru Moldavije u isto vreme kada je trajao veliki ruski napad na Ukrajinu.

Moldavsko Ministarstvo odbrane prvo saopštenje objavilo je u 8.37 časova. Nacionalni integrisani sistem za nadzor vazdušnog prostora registrovao je nekoliko dronova u blizini Novog Anenija, Štefan Vode, Hinčeštija, Tudorija i Kaušenija.

Dvadesetak minuta kasnije Ministarstvo odbrane saopštilo je da su, u jeku velikog ruskog napada na Ukrajinu, eksplozije zabeležene u više delova Moldavije.

Na teren su poslati policajci i pripadnici moldavske vojske kako bi utvrdili šta se dogodilo.

Ostaci dronova pronađeni na više lokacija

Oko 7.50 časova policija u Kaušeniju dobila je dojavu o eksploziji nedaleko od grada. Po dolasku na mesto događaja policajci su pronašli ostatke drona i gust dim.

Delovi dronova pronađeni su i u blizini Dubovke i Hinčeštija. Još jedan fragment pronađen je u okrugu Novi Aneni, između sela Delakau i Pugačeni.

Još jedna eksplozija dogodila se u blizini sela Krokmaz u okrugu Štefan Voda, u vinogradu pored poljoprivredne zadruge.

Nakon eksplozije zapalila se vegetacija, dok su na zgradi poljoprivredne brigade oštećeni prozori. Policija je saopštila da nema povređenih.

Vlasti upozorile građane da ne prilaze ostacima

Policija i pripadnici vojske nastavili su rad na mestima incidenata kako bi utvrdili sve okolnosti događaja i poreklo pronađenih delova.