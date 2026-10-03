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Poljsko Ministarstvo odbrane priprema novi zakon kojim bi država trebalo da se pripremi za mogući period koji prethodi ratu, uključujući ranije raspoređivanje trupa i snažniju koordinaciju između civilnih vlasti i vojske, objavio je 2. oktobra list Žečpospolita.

Predloženi zakon trebalo bi da uspostavi jasniji pravni okvir za prelazak sa mirnodopske pripravnosti na punu odbrambenu pripravnost pre formalnog uvođenja ratnog stanja. Takođe bi omogućio ranije raspoređivanje poljskih i savezničkih snaga na strateški važna područja.

Napori Poljske da ojača odbrambenu spremnost dolaze u trenutku ponovljenih vazdušnih pretnji iz Rusije u blizini njene istočne granice. Nekoliko dana ranije, ruski dron na mlazni pogon srušio se u blizini prelaza Jagodin na ukrajinskoj granici sa Poljskom, zbog čega je Varšava podigla borbene avione i stavila protivvazdušne i radarske jedinice u stanje povećane pripravnosti.

1/9 Vidi galeriju Poljska vojska Foto: Shutterstock, Printscreen/Youtube

Pripreme za hibridne, sajber i informacione pretnje

Poljsko Ministarstvo odbrane potvrdilo je za Žečpospolitu da je cilj nacrta zakona jačanje odbrambenih sposobnosti zemlje i unapređenje saradnje između oružanih snaga i službi zaduženih za unutrašnju bezbednost.

Ministarstvo je navelo da zakon treba da prilagodi poljski pravni okvir "savremenim pretnjama, naročito onima hibridne, sajber i dezinformacione prirode".

Prema navodima lista, zakon bi takođe trebalo snažnije da poveže poljski Plan odbrambenog odgovora sa NATO sistemom odgovora i proširi pripreme vojne infrastrukture i logistike.

Povećao bi se i broj institucija uključenih u sisteme stalnog dežurstva, dok bi nadležnosti različitih delova državne uprave bile preciznije definisane.

Zakon bi trebalo da unapredi i planiranje izvan vojne sfere, promeni pravila koja regulišu odbrambenu obuku i vežbe i pripremi civilne institucije za izvršavanje odbrambenih zadataka i u uslovima stalne i u uslovima pune odbrambene pripravnosti.

Ranije raspoređivanje poljskih i savezničkih snaga

Poljska trenutno ima dva nivoa odbrambene pripravnosti uvedena u martu 2025. godine. Stalna pripravnost primenjuje se u mirnodopskim uslovima, dok puna odbrambena pripravnost može biti uvedena u slučaju spoljne bezbednosne pretnje ili rata i omogućava mobilizaciju i potpuno aktiviranje državnog sistema odbrane.

Novi propisi trebalo bi da omoguće državi da određene mere preduzme ranije, odnosno u periodu kada bezbednosna situacija postaje ozbiljna, ali ratno stanje još nije formalno proglašeno. To uključuje i mogućnost ranijeg raspoređivanja poljskih i savezničkih snaga na strateški važne lokacije.

"Zbog složenog zakonodavnog procesa, trenutno nije poznato kada će predlog zakona biti upućen Sejmu na razmatranje", saopštilo je Ministarstvo odbrane za Žečpospolitu.

Sličan predlog pripremljen je 2023. godine za vreme tadašnjeg predsednika Andžeja Dude, ali nije stupio na snagu. Žečpospolita navodi da su neke njegove odredbe kasnije uključene u uredbe vlade.