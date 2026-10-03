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Na osnovu dokaza koje je prikupila Služba bezbednosti Ukrajine (SBU), neprijateljski agent, kojeg je SBU razotkrio u septembru 2025. godine u vezi sa terorističkim napadom u Žitomirskoj oblasti, osuđen je na 13 godina zatvora uz konfiskaciju imovine, saopštila je ukrajinska služba.

Istragom je utvrđeno da je agent postavio improvizovanu eksplozivnu napravu u blizini groblja u Korostišivu, koju su ruski obaveštajci daljinski aktivirali. U eksploziji je poginuo stanovnik Berdičiva.

SBU je zajedno sa Nacionalnom policijom uhapsio izvršioca u roku od osam sati nakon eksplozije.

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Regrutovan preko Telegrama za "laku zaradu"

Prema navodima SBU, saradnik ruskih službi bio je zavisnik od droge iz Korostišiva kojeg su ruske obaveštajne službe regrutovale nakon što je preko Telegram kanala tražio način da dođe do "lake zarade".

Nakon regrutovanja pristao je da izvrši teroristički napad u zamenu za obećanu brzu novčanu isplatu.

Kako navodi ukrajinska služba, muškarac je radi pripreme napada iznajmio stan u Žitomiru, gde je, prateći instrukcije svojih nalogodavaca, sastavio eksplozivnu napravu i maskirao je kao aparat za gašenje požara.

Potom je bombu postavio na unapred određenom mestu i sakrio je ispod smeća. U blizini je na drvo postavio pametni telefon i podesio ga tako da ruski obaveštajci mogu daljinski da mu pristupe.

Koristeći kameru telefona, ruski operativci su, prema tvrdnjama SBU, pratili dolazak žrtve na mesto napada, nakon čega su daljinski aktivirali improvizovanu eksplozivnu napravu.

Osuđen na 13 godina zatvora

Na osnovu dokaza koje je prikupila SBU, optuženi je proglašen krivim prema tri člana Krivičnog zakonika Ukrajine: za teroristički napad koji je doveo do smrti osobe, nezakonito pribavljanje i posedovanje eksplozivne naprave, kao i nezakonitu proizvodnju eksplozivnih materija ili eksplozivne naprave.

S obzirom na to da je osumnjičeni sarađivao sa istražiteljima, sud ga je osudio na 13 godina zatvora uz konfiskaciju imovine.