Slušaj vest

Španijusu pogodile nezapamćene oluje i bujične poplave, a prizor sa istoka zemlje podseća na filmove o katastrofama.

Automobili su završavali jedan preko drugog, ulice su pretvorene u nabujale reke, a voda je prodirala u kuće. U poplavama je stradala 102-godišnja žena, dok je oko 90 ljudi spaseno iz svojih domova.

Najdramatičnije je bilo u mestu Madrigueras, oko 190 kilometara severozapadno od Alikantea, gde je za samo tri sata palo čak 140 litara kiše po kvadratnom metru. Bujična voda je preplavila ulice, kuće i poslovne objekte, dok su automobili plutali i gomilali se jedni preko drugih.

Spasioci su pronašli telo 102-godišnje žene u njenom domu, koji je bio poplavljen sa više od jednog metra vode. Istovremeno, ekipe za vanredne situacije izvele su oko 90 ljudi iz poplavljenih kuća, dok su pojedini meštani spas čekali na balkonima.

Na snimcima sa terena vide se ogromne bujice vode i mulja kako tutnje ulicama. Jedan muškarac je čak pokušavao da se zadrži za svoj automobil kako ga bujica ne bi odnela.

Crveni alarm zbog izuzetne opasnosti

Španske vlasti izdale su najviši, crveni stepen upozorenja za delove istočne obale. Meteorološka služba AEMET upozorila je na izuzetnu opasnost od veoma obilnih i intenzivnih padavina, koje mogu da izazovu nagle bujične poplave.

Olujno nevreme pogodilo je i područja Kosta Blanke, dok su snažne bujice zabeležene u Alkanaru u provinciji Taragona. U više regiona ostala su aktivna narandžasta i žuta upozorenja.

Škole zatvorene, saobraćaj blokiran

Zbog opasnosti od poplava, u Valensijisu zatvorene škole za gotovo pola miliona dece, dok su u Katalonijipojedina mesta bila stavljena pod meru ograničenja kretanja.

Crveni alarmi su u međuvremenu ukinuti u delovima Taragone i Kasteljona nakon što je na pojedinim mestima palo više od 250 litara kiše po kvadratnom metru, ali su narandžasta i žuta upozorenja ostala na snazi u brojnim regijama.

Meteorolozi upozoravaju da će nestabilno vreme potrajati, uz mogućnost novih obilnih padavina na istoku Španije i Balearskim ostrvima. Nevreme je ponovo otvorilo bolna sećanja na katastrofalne poplave u Valensiji iz 2024. godine, kada su život izgubile 232 osobe.

Stručnjaci objašnjavaju da je aktuelno nevreme povezano sa sudarom hladnijeg vazduha i veoma vlažnog vazduha iznad toplog Mediterana, što pogoduje razvoju snažnih i sporih olujnih sistema. Ovakav vremenski obrazac, poznat kao DANA, karakterističan je za jesen u Španiji.

Oglasio se Pedro Sančez