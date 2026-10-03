Slušaj vest

Španiju je zahvatio novi talas protesta zbog stambene krize nakon što je Kongres odbacio dva vladina dekreta o stanovanju, a Sindikat stanara pozvao građane na ulice u više od 50 gradova širom zemlje. Demonstranti traže drastično smanjenje kirija, sigurnije ugovore i oštrije mere prema velikim vlasnicima nekretnina, dok se sve glasnije govori i o opštem štrajku.

Istovremeno, parlamentarni poraz dodatno je produbio političku krizu vlade Pedra Sančeza. Španski premijer otvorio je period "analize i razmišljanja" tokom kojeg će odlučiti da li će raspisati prevremene parlamentarne izbore, potvrđeno je iz njegovog kabineta.

Demonstracije u Madridu počele su nešto posle podneva, a četiri kolone demonstranata krenule su prema trgu Sibeles. Na čelu povorke istaknut je transparent sa porukom "Ka opštem štrajku".

Protest u prestonici samo je jedan od više od 50 skupova koji se održavaju širom Španije. Sindikat stanara zahteva smanjenje kirija za 50 odsto, ugovore o zakupu na neodređeno vreme i eksproprijaciju stanova u vlasništvu takozvanih "fondova lešinara".

1/6 Vidi galeriju Masovni protest građana u Španiji zbog stambene krize i visokih cena kirija, dok demonstranti traže smanjenje zakupnina i najavljuju mogućnost opšteg štrajka. Foto: Daniel Gonzalez/EFE

"Kongres je otet od rentijera"

Portparolka Sindikata stanara Valerija Raku poručila je da je novi talas mobilizacije pokrenuo slučaj Marikarmen, 87-godišnje žene koja je 23. septembra izbačena iz svog doma u Madridu. Nakon velikog pritiska javnosti omogućeno joj je da se vrati u stan.

Raku je žestoko napala španski parlament nakon pada dva vladina dekreta.

"Juče smo utvrdili da imamo Kongres koji su oteli rentijeri. Kongres koji je potpuno odvojen od stvarnosti na ulicama, potpuno odvojen od društvene većine", poručila je.

Ona tvrdi da na ulicama postoji "nova energija" i da je osam dana narodnog pritiska uspelo da postigne više nego "osam godina progresivne vlade".

Sindikat je poslao i direktno upozorenje vlastima.

"Ko god da vlada, nećemo tolerisati još četiri godine bez rešavanja najvećeg problema ove zemlje", poručila je Raku.

Sledeći korak opšti štrajk

Sindikat stanara sada želi da nezadovoljstvo zbog stambene krize preraste u mnogo širu mobilizaciju. Kao sledeći korak otvoreno se pominje opšti štrajk, a vodeći sindikati CCOO i UGT već razgovaraju sa pokretom za pravo na stanovanje o toj mogućnosti. Sindikalni izvori navode da scenario opšteg štrajka nije odbačen.

"Da bismo odozdo okončali biznis sa stanovanjem, želimo da vratimo istorijsko sredstvo koje su radni ljudi oduvek koristili da promene stvarnost: opšti štrajk", poručila je Raku.

Istovremeno, hiljade ljudi koji zahtevaju pravo na dostojanstveno stanovanje već sedmi dan kampuju na madridskom trgu Puerta del Sol, a kamp se proširio i na okolne ulice.

Parlament odbacio Sančezove dekrete

Politička eksplozija usledila je u petak kada je Kongres odbacio oba dekreta o stanovanju koje je predložila Sančezova vlada.

Prvi paket uključivao je automatsko produžavanje ugovora o zakupu, ograničavanje kirija, restrikcije prilikom kupovine nekretnina za "fondove lešinare" i poreske olakšice za stanodavce i stanare. Protiv su glasali PP, Vox, Junts i UPN, a dekret je pao sa 172 glasa za i 178 protiv.

Sančez je pre glasanja praktično molio poslanike da podrže mere, upozoravajući da će u suprotnom "šteta biti ogromna". Nakon što su oba dekreta pala, otvorena je i mogućnost prevremenih izbora.

Foto: J.J. Guillen/EFE

Prema informacijama EFE-a, Sančez sada razmatra različite opcije i mogućnost izlaska na birališta više se ne isključuje. Redovni izbori trebalo bi da budu održani 2027. godine, ali bi aktuelna stambena i parlamentarna kriza mogla da ih dramatično ubrza.