HOROR PRIZORI U KIJEVU, NEOBIČNA POJAVA PREKRILA NEBO: Dešava se nešto čudno zbog ruskih napada, ljudi dobili strašna upozorenja - OSTANITE U ZATVORENOM
- Rusija je pojačala napade na Kijev i okolinu, a dim i čađ od balističkih raketa i dronova prekrili su grad i smanjili vidljivost gotovo na nulu.
- Ukrajinske službe upozorile su stanovnike da ostanu u zatvorenom, zatvore prozore i koriste prečistače vazduha, dok je vozačima savetovano da pale svetla i drže odstojanje.
Rusija je značajno pojačala napade na Kijev i okolinu, a dim i čađ su posledica udara balističkih raketa i dronova.
Stanovnici Kijeva očekivali su da se u sredu probude uz vedro nebo i svež vazduh, ali je grad prekrio "ratna magla".
Prema pisanju lista "Washington Post", neočekivano gusta siva izmaglica prekrila je grad nešto posle 7 časova ujutru, zaklonivši sunce i smanjivši vidljivost gotovo na nulu.
Vozači su uključili svetla na automobilima, a neki su se kretali sa šalovima preko lica.
- Ovo je posledica skorašnjih napada - saopštila je Državna služba za vanredne situacije Ukrajine, objašnjavajući ovaj retki meteorološki fenomen.
- Preostali dim i čađ podigli su se u više slojeve atmosfere, dok ih anticiklon privremeno potiskuje nazad ka tlu. Trenutno gotovo da nema vetra, pa vazduh ne cirkuliše.
Poslednjih nedelja Rusija je značajno pojačala napade na Kijev i okolinu, pri čemu su dim i čađ nastali kao posledica udara balističkih raketa i dronova.
Nadležni su savetovali stanovnicima pojedinih delova grada da ostanu u zatvorenom prostoru, zatvore prozore i uključe prečistače vazduha, ukoliko ih poseduju. Vozačima je savetovano da koriste svetla za maglu i održavaju bezbedno rastojanje. Na pojedinim mernim stanicama zabeležen je i nagli porast zagađenja.
Šta se tačno dešava u atmosferi još uvek nije sasvim jasno, delom i zbog toga što ukrajinski meteorolozi više ne mogu da puštaju meteorološke balone.
- Ova merenja se ovde ne sprovode od 2022. godine zbog rata, tako da nemamo potpunu sliku o tome šta se dešava u čitavom vertikalnom stubu atmosfere - izjavila je Oksana Skljar iz Hidrometeorološkog centra.
(Kurir.rs/Večernji list)