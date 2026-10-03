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Rusija je značajno pojačala napade na Kijev i okolinu, a dim i čađ su posledica udara balističkih raketa i dronova.

Stanovnici Kijeva očekivali su da se u sredu probude uz vedro nebo i svež vazduh, ali je grad prekrio "ratna magla".

Prema pisanju lista "Washington Post", neočekivano gusta siva izmaglica prekrila je grad nešto posle 7 časova ujutru, zaklonivši sunce i smanjivši vidljivost gotovo na nulu.

Vozači su uključili svetla na automobilima, a neki su se kretali sa šalovima preko lica.

- Ovo je posledica skorašnjih napada - saopštila je Državna služba za vanredne situacije Ukrajine, objašnjavajući ovaj retki meteorološki fenomen.

- Preostali dim i čađ podigli su se u više slojeve atmosfere, dok ih anticiklon privremeno potiskuje nazad ka tlu. Trenutno gotovo da nema vetra, pa vazduh ne cirkuliše.

Poslednjih nedelja Rusija je značajno pojačala napade na Kijev i okolinu, pri čemu su dim i čađ nastali kao posledica udara balističkih raketa i dronova.

Nadležni su savetovali stanovnicima pojedinih delova grada da ostanu u zatvorenom prostoru, zatvore prozore i uključe prečistače vazduha, ukoliko ih poseduju. Vozačima je savetovano da koriste svetla za maglu i održavaju bezbedno rastojanje. Na pojedinim mernim stanicama zabeležen je i nagli porast zagađenja.

Šta se tačno dešava u atmosferi još uvek nije sasvim jasno, delom i zbog toga što ukrajinski meteorolozi više ne mogu da puštaju meteorološke balone.

- Ova merenja se ovde ne sprovode od 2022. godine zbog rata, tako da nemamo potpunu sliku o tome šta se dešava u čitavom vertikalnom stubu atmosfere - izjavila je Oksana Skljar iz Hidrometeorološkog centra.

(Kurir.rs/Večernji list)

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