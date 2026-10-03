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Dvojica iranskih državljana optužena su zbog sumnje da su pripremala teroristički napad na pripadnike jevrejske zajednice u Mančesteru.

Salam Ahmadijan (36) iz Liverpula i Rahman Salehi (34) iz Salforda uhapšeni su 20. septembra u Mančesteru u operaciji antiterorističke policije.

Obojica su optužena za pripremanje terorističkih akata u okviru navodne zavere čija je meta trebalo da bude jevrejska zajednica na području Mančestera.

Britanska ministarka unutrašnjih poslova Šabana Mahmud izjavila je da su obojica muškaraca pre nekoliko godina stigla u Veliku Britaniju malim čamcima.

Prema dostupnim informacijama, osumnjičeni su stigli 2020. i 2023. godine. Jednom je odobren azil, dok je zahtev drugog za azil i dalje u postupku.

Napad navodno planiran uoči Jom Kipura

Navodi protiv dvojice muškaraca odnose se na period uoči Jom Kipura, koji se smatra najsvetijim danom u jevrejskom kalendaru, saopštila je britanska antiteroristička policija.

Foto: Shutterstock

Prema optužbama, osumnjičeni su pokušavali da nabave komponente potrebne za izradu improvizovane eksplozivne naprave, kao i uputstva za njenu izradu.

Policija takođe tvrdi da su dvojica muškaraca u vezi sa navodnom zaverom bila u kontaktu sa trećom osobom u inostranstvu, za koju se veruje da bi mogla da se nalazi u Iranu.

Zamenica pomoćnika komesara Viki Evans, nacionalna koordinatorka britanske antiterorističke policije, rekla je da je reč o "izuzetno ozbiljnim optužbama i navodima".

"Ova istraga dovela je do sprečavanja onoga za šta verujemo da je bila zavera usmerena protiv jevrejske zajednice u Mančesteru", rekla je Evans.

Ona je naglasila da policija ne veruje da trenutno postoji dalja pretnja po javnost povezana sa ovim slučajem, ali je pozvala građane da ostanu oprezni i prijave policiji sve što smatraju sumnjivim.

Koristili šifrovane aplikacije i istraživali moguće mete

Salehi i Ahmadijan osumnjičeni su da su nameravali da izvrše terorističke akte ili pomognu drugoj osobi da ih izvrši najkasnije do 20. septembra.

Prema optužbama, koristili su šifrovane aplikacije za komunikaciju sa drugim osobama kako bi pokušali da nabave komponente potrebne za sastavljanje improvizovane eksplozivne naprave.

Terete se i da su pokušali da dođu do dokumenta sa uputstvima za izradu eksplozivne naprave, kao i video-materijala sa instrukcijama za proizvodnju ili sastavljanje improvizovane bombe.

U optužbama se takođe navodi da su pokušavali da nabave tečnosti, komponente i opremu potrebnu za njenu izradu.

Istražitelji tvrde i da su preko interneta identifikovali i istraživali potencijalne mete, pribavljali njihove fotografije, planove i mape, kao i da su izviđali moguće lokacije za napad.

U okviru istrage policija je pretresla objekte u Liverpulu i Salfordu.

Tužilaštvo: Postoji dovoljno dokaza za suđenje

Obojica muškaraca zadržana su u pritvoru, a pred Vestminsterskim magistratskim sudom trebalo bi da se pojave u subotu.

Frenk Ferguson, glavni tužilac Specijalnog odeljenja britanskog Kraljevskog tužilaštva za kriminal i borbu protiv terorizma, izjavio je da su tužioci zaključili da "postoji dovoljno dokaza da ovaj slučaj bude iznet pred sud".

Istovremeno je upozorio javnost da je sudski postupak u toku i da bi trebalo izbegavati komentare na internetu koji bi mogli da utiču na proces.