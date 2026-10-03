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Britanska policija uhapsila je još jednog muškarca u okviru istrage o sumnjivim aktivnostima kod vojne baze RAF Ferford u Glosterširu, koju koriste američke snage. Slučaj je izazvao veliku bezbednosnu uzbunu, a istražitelji proveravaju i moguću umešanost strane države, uključujući Iran.

Novi osumnjičeni, 27-godišnji dvojni državljanin Velike Britanije i Irana, uhapšen je u Vestminsteru u Londonu zbog sumnje da je pripremao terorističke akte. Policija je pretresla i dve lokacije u prestonici. Još jedan 26-godišnji Britanac ispitan je uz upozorenje.

On je šesta osoba koja je uhapšena u vezi sa slučajem.

1/5 Vidi galeriju Britanska policija blizu vojne baze Ferford Foto: Ben Birchall / PA Images / Profimedia, Ben Birchall, PA Images / Alamy / Profimedia

Petorica uhapšena kod vojne baze

Sve je počelo 27. septembra, kada je policija dobila dojavu o tri sumnjiva kombija i grupi maskiranih muškaraca u blizini RAF Ferforda. Petorica Britanaca, starosti od 23 do 25 godina, uhapšena su u selu Velford, nedaleko od baze.

Na lice mesta stigli su naoružani policajci i ekipe za uklanjanje bombi, a stanovnici okolnog područja su evakuisani. Istraga je prvobitno bila povezana sa sumnjom na krivična dela u vezi sa eksplozivima i pripremu terorističkog akta.

Međutim, policija je saopštila da u tri kombija nije pronađen eksploziv, već određena količina benzina. Petorica uhapšenih kasnije su puštena uz kauciju i dalje su pod istragom.

1/5 Vidi galeriju Britanska vazduhoplovna baza Ferford Foto: Tolga Akmen/EPA

Da li Iran stoji iza svega?

Britanske antiterorističke službe saopštile su da razmatraju sve moguće scenarije, uključujući eventualnu umešanost strane države. Britanski premijer je ranije rekao da postoje snažne indicije o mogućoj iranskoj ulozi, dok je Teheran odbacio optužbe kao neosnovane.

Američki državni sekretar, Marko Rubio takođe je govorio o mogućoj ulozi "stranog aktera", ali bez iznošenja dokaza koji bi potvrdili da je reč o Iranu.

1/19 Vidi galeriju Marko Rubio Foto: Pirntscreen Youtube, Ozan Kose/Pool AFP, FREDDIE EVERETT / HANDOUT/US STATE DEPARTMENT / HANDOUT

Zašto je RAF Ferford bitna vojna baza?

RAF Ferford je jedna od ključnih evropskih baza za američke strateške bombardere. Baza je ove godine korišćena u američkim operacijama protiv Irana, zbog čega je ranije bila predmet pretnji iz Teherana.