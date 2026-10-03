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Član političkog biroa Hamasa i nekadašnji saradnik Jahje Sinvara, Ali al-Amudi, postao je jedna od ključnih figura u upravljanju tom organizacijom u Gazi i kandidat je za njen najviši politički položaj u Pojasu Gaze.

Arapski mediji objavili su u subotu ujutru da je izraelska vojska (IDF) pokušala da ubije Alija al-Amudija, koji se smatra jednim od najviših zvaničnika Hamasa u Pojasu Gaze i kojeg mnogi vide kao potencijalnog "naslednika" Jahje Sinvara, organizatora napada 7. oktobra koji je ubijen tokom rata.

Al-Amudi formalno nema titulu lidera Hamasa u Gazi, ali se kandiduje za tu funkciju na internim izborima organizacije.

Palestinski izvori prethodno su objavili da je pet osoba, među kojima četiri žene, poginulo kada su izraelske vazduhoplovne snage pre zore pogodile zgradu u zapadnom delu grada Gaze. Prema tim navodima, spasilačke ekipe prebacile su poginule i povređene u bolnice i nastavile potragu za ljudima zarobljenim ispod ruševina.

1/5 Vidi galeriju Hamas Foto: Shutterstock

IDF poslednjih nedelja gađa visoke zvaničnike Hamasa

Ukoliko se izveštaji potvrde, napad bi predstavljao nastavak izraelske kampanje usmerene protiv visokih zvaničnika Hamasa tokom poslednjih nedelja.

Poslednji visoki zvaničnik koji je ubijen bio je komandant Hamasa na severu Gaze Iz al-Din Bik, koji je stradao u utorak u napadu na stan u gradu Gazi.

Prethodne srede ubijen je i Mohamed Abu Alvan, šef Hamasovog odeljenja za finansije. Tokom rata je, prema izraelskim navodima, uspeo da prebaci više od milijardu šekela za finansiranje aktivnosti Hamasa u Gazi.

Nedelju i po dana ranije u napadu dronom ubijen je i komandant Hamasove brigade Rafa Nael Abu Obeid.

Bio blizak saradnik Jahje Sinvara

Al-Amudi je član političkog biroa Hamasa i bivši zatvorenik koji je pre rata rukovodio informacionim i medijskim odeljenjem organizacije. Tokom protekle godine postao je jedna od centralnih figura u upravljanju Hamasom u Pojasu Gaze.

Trenutno se za rukovodeću funkciju u političkom birou Hamasa u Gazi nadmeće sa Nizarom Avadalahom.

Al-Amudi je rođen u Pojasu Gaze i živi u Kan Junisu. Izrael ga je uhapsio 2004. godine i osudio na doživotnu kaznu zatvora.

Oslobođen je 2011. godine u okviru razmene zatvorenika za izraelskog vojnika Gilada Šalita, zajedno sa Jahjom Sinvarom i više od 1.000 drugih palestinskih zatvorenika.

Veza sa Sinvarom smatra se jednom od ključnih karakteristika njegovog uspona unutar Hamasa. Njih dvojica upoznala su se tokom godina provedenih u izraelskim zatvorima i ostala bliska nakon oslobađanja.

Tokom Sinvarovog prvog mandata na čelu političkog biroa Hamasa u Gazi, od 2017. do 2021. godine, Al-Amudi je bio direktor njegovog kabineta.

Godine 2021. izabran je u politički biro Hamasa, a iste godine postavljen je na čelo informacionog odeljenja pokreta. Na toj funkciji učestvovao je u oblikovanju komunikacione i medijske strategije Hamasa i koordinaciji između političkog rukovodstva i operativnih struktura organizacije.

Njegov uticaj porastao nakon Sinvarove smrti

Nakon Sinvarove smrti u oktobru 2024. i pogibije niza drugih visokih lidera Hamasa u Gazi tokom rata, položaj Al-Amudija dodatno je ojačao.

Prema izveštajima, preuzeo je odgovornost za upravljanje poslovima političkog biroa Hamasa u Gazi i postao jedna od centralnih figura u rukovođenju organizacijom na terenu.

Tokom tog perioda njegovo ime povezivano je sa nizom organizacionih promena i imenovanja unutar Hamasovih struktura u Gazi. Neki od tih poteza navodno su izazvali neslaganja među visokim članovima organizacije, a unutar Hamasa postavljala su se i pitanja o tome na koji način je stekao svoja ovlašćenja.

Al-Amudi se sada sa Nizarom Avadalahom nadmeće za najvišu funkciju Hamasa u Pojasu Gaze. Prvi krug nije doneo konačnog pobednika, dok je završni krug obustavljen nakon što je Avadalah uložio žalbu na pojedine aspekte izbornog procesa.

Prema izvorima na koje se pozivaju Al Arabija i Al Hadat, Haled Mašal i Zaher Džabarin podržavaju Avadalaha, dok Al-Amudi navodno ima podršku Halila al-Haje, šefa političkog biroa Hamasa. Međutim, Ašark al-Avsat navodi da nije sa sigurnošću poznato da li Al-Haja podržava bilo kog od kandidata.