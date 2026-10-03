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Avion sa šest osoba nestao je nakon što je u subotu ujutru poleteo sa Bermuda, a američka obalska straža pokrenula je hitnu potragu za letelicom i ljudima koji su bili u njoj.

Američka obalska straža potvrdila je da je pokrenuta potraga za avionom koji je nestao na putu sa Bermuda ka Bostonu.

U saopštenju objavljenom na društvenoj mreži "Iks" navedeno je da je Federalna uprava za avijaciju (FAA) izgubila kontakt sa avionom Gulfstream koji je leteo na liniji Bermuda-Boston, u ranim jutarnjim satima u subotu.

- Vazdušne i površinske jedinice američke obalske straže pokrenule su potragu za avionom - navedeno je u saopštenju.

Prema trenutno dostupnim informacijama, potraga je usmerena na područje kod obale ostrva Nantaket, u američkoj saveznoj državi Masačusets. Zvaničnici su potvrdili da je u pitanju avion Gulfstream G100, sa registarskom oznakom CGRJP.

Za sada nema zvaničnih informacija o tome šta se dogodilo sa letelicom, zbog čega je izgubljen kontakt niti da li su pronađeni bilo kakvi tragovi aviona. Američka obalska straža angažovala je vazdušne i površinske jedinice, dok se potraga nastavlja.