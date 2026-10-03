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U četvrtak je jedna žena zadobila opekotine lica prvog stepena od improvizovanog bacača plamena dok je pokušavala da spreči uništavanje autobuskog stajališta tokom nemira srednjoškolaca u Francuskoj.

Snimak incidenta, koji se brzo proširio društvenim mrežama, izazvao je ogorčenje u javnosti. Snimak prikazuje mladu osobu obučenu u crno, sa maskom preko celog lica, kako koristi sprej i upaljač, pretvarajući ih u improvizovani bacač plamena, i usmerava mlaz vatre ka glavi žene, piše Le Parisien.

Ona je intervenisala kako bi sprečila uništavanje gradskog mobilijara tokom nemira na trgu "Place du 4-Septembre" u Marseju.

Nakon što je zadobila opekotine lica prvog stepena, žrtva je podnela zvaničnu prijavu u policijskoj stanici narednog dana, u petak, 2. oktobra.

Maloletnik (15) je uhapšen u petak uveče, u 18.00 časova. Reč je o učeniku lokalne škole.

1/6 Vidi galeriju Eskalirali srednjoškolski protesti u Francuskoj Foto: Jean-Francois Badias/AP

Detalj koji je značajan za istražitelje koji vode slučaj jeste to da osumnjičeni nema krivični dosije i da se ne nalazi u nacionalnoj bazi podataka o krivičnoj evidenciji (TAJ).

Dan haosa u Marseju

Ovaj brutalni napad dogodio se tokom dana obeleženog posebnim haosom na protestima u departmanu Buš-di-Ron. Samo nekoliko sati ranije, vatrogasno vozilo je potpuno izgorelo dok su ekipe intervenisale na gašenju požara koji je zahvatio gomilu smeća ispred srednje škole "Sent-Egziperi" u 15. arondismanu.

U blizini srednje škole "Viktor Igo", nedaleko od železničke stanice "Sent-Šarl", došlo je do ponovljenih sukoba između snaga reda i mladih nakon što su zapaljeni kontejneri za smeće i ulazna vrata škole. Nadležni su do tada već zabeležili desetine hapšenja samo na širem području Marseja.

- Naš grad je poprište neprihvatljivog nasilja, požara i napada na nastavnike, vatrogasce, novinare i stanovnike Marseja, koje nijedan razlog ne može opravdati - odmah je na društvenoj mreži X izjavio gradonačelnik Marseja Benoa Pajan.