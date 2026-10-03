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Lideru Čečenije Ramzanu Kadirovu dodeljeno je zvanje generala armije, a direktor Rosgvardije Viktor Zolotov mu je na ceremoniji u Groznom uručio krapovu beretku. Unapređenje u čin generala usledilo je na osnovu ukaza predsednika Rusije Vladimira Putina.

Direktor Rosgvardije, Viktor Zolotov uručio je predsedniku Čečenske Republike Ramzanu Kadirovu generalske epolete i krapovu beretku. O tome je, pozivajući se na izjavu Viktora Zolotova, izvestio TASS.

- Predsednik Ruske Federacije Vladimir Vladimirovič Putin danas mi je poverio da saopštim njegov ukaz o dodeli još jednog, najvišeg vojnog zvanja - generala armije - Heroju Rusije, general-pukovniku Ramzanu Kadirovu - rekao je Viktor Zolotov.

Prema njegovim rečima, kao znak zahvalnosti za zasluge u razvoju jedinica specijalnih snaga i trupa Nacionalne garde, doneta je odluka da se Ramzanu Kadirovu uruči krapova beretka.

Tokom ceremonije, čečenski lider je Viktoru Zolotovu dodelio zvanje Heroja Čečenske Republike, istakavši njegove zasluge za region.

Ramzan Kadirov je pobedio na izborima za predsednika Čečenije sa rekordnih 99,85 odsto glasova, na izborima održanim od 18. do 20. septembra. Ovo mu je peti mandat na čelu republike, kojom upravlja od februara 2006. godine.