ZATIŠJE PRED BURU, AMERIKA IDE U RAT?! Održan hitan sastanak vrha Trampove administracije u Kemp Dejvidu, spremaju velike vojne akcije?! Ovo su mete
- Sastanak nije bio najavljen, a predsedavao je potpredsednik SAD Džej Di Vens, uz prisustvo Rubija, Hegseta, Vitkofa, Retklifa i generala Kejna.
Najviši članovi kabineta predsednika Donalda Trampa sastali su se u petak na nekoliko sati u Kemp Dejvidu kako bi razgovarali o narednim koracima u ratu sa Iranom i sukobu Saudijske Arabije sa Hutima u Jemenu, rekla su za Axios trojica američkih zvaničnika.
Ovaj sastanak nije bio najavljen iz Trampove administracije. Poslednji put sličan sastanak održan je u junu 2025. godine, svega nekoliko dana pre nego što je Izrael započeo rat sa Iranom.
Sastankom je predsedavao potpredsednik SAD, Džej Di Vens, naveli su zvaničnici.
Među ostalim učesnicima bili su državni sekretar Marko Rubio, ministar rata Pit Hegset, specijalni izaslanik Bele kuće Stiv Vitkof, direktor CIA Džon Retklif i predsedavajući Združenog generalštaba general Den Kejn.
- Neke stvari su odlučene ili je o njima barem detaljno razgovarano - rekao je jedan od zvaničnika, govoreći o krizi na Bliskom istoku.
Bela kuća je odbila da komentariše sastanak.
U vreme kada su pregovori u zapećku, Tramp razmatra mogućnost nastavka velikih borbenih operacija protiv Irana.
- Sada moram da donesem odluku - ili će Iran potpisati dogovor, ili više neće postojati - rekao je Tramp u četvrtak.
Istovremeno, od Trampa se traži da se pridruži ofanzivi koju Saudijska Arabija planira protiv Huta u Jemenu.
Saudijci apeluju na američkog predsednika da izvede vazdušne udare na položaje Huta. Tramp je do sada bio protiv toga, ali američki zvaničnici kažu da bi mogao da promeni stav.
U petak popodne, dok su njegovi savetnici bili u Kemp Dejvidu, novinari su pitali Trampa koji će biti njegov sledeći potez u vezi sa Iranom.
- Da vam kažem, to bi bila velika vest - odgovorio je.
- Ali videćete. Sve se odvija veoma dobro. Iranu ne ide dobro.