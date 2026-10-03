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Najviši članovi kabineta predsednika Donalda Trampa sastali su se u petak na nekoliko sati u Kemp Dejvidu kako bi razgovarali o narednim koracima u ratu sa Iranom i sukobu Saudijske Arabije sa Hutima u Jemenu, rekla su za Axios trojica američkih zvaničnika.

Ovaj sastanak nije bio najavljen iz Trampove administracije. Poslednji put sličan sastanak održan je u junu 2025. godine, svega nekoliko dana pre nego što je Izrael započeo rat sa Iranom.

1/10 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp na skupu u Las Vegasu u Nevadi Foto: BIZUAYEHU TESFAYE/EPA, Mark Schiefelbein/AP

Sastankom je predsedavao potpredsednik SAD, Džej Di Vens, naveli su zvaničnici.

Među ostalim učesnicima bili su državni sekretar Marko Rubio, ministar rata Pit Hegset, specijalni izaslanik Bele kuće Stiv Vitkof, direktor CIA Džon Retklif i predsedavajući Združenog generalštaba general Den Kejn.

1/15 Vidi galeriju Ispraćaj kovčega sa telom ubijenog iranskog vrhovnog vođe Alija Hamneija iz iračkog grada Karbale Foto: Khalil Hamra/AP

- Neke stvari su odlučene ili je o njima barem detaljno razgovarano - rekao je jedan od zvaničnika, govoreći o krizi na Bliskom istoku.

Bela kuća je odbila da komentariše sastanak.

U vreme kada su pregovori u zapećku, Tramp razmatra mogućnost nastavka velikih borbenih operacija protiv Irana.

1/6 Vidi galeriju Američki potpredsednik Džej Di Vens na pregovorima s Iranom u Burgenštoku u Švajcarskoj Foto: Fabrice Coffrini/Keystone, FABRICE COFFRINI / POOL/AFP POOL via KEYSTONE, Urs Flueeler/Pool Keystone

- Sada moram da donesem odluku - ili će Iran potpisati dogovor, ili više neće postojati - rekao je Tramp u četvrtak.

Istovremeno, od Trampa se traži da se pridruži ofanzivi koju Saudijska Arabija planira protiv Huta u Jemenu.

Saudijci apeluju na američkog predsednika da izvede vazdušne udare na položaje Huta. Tramp je do sada bio protiv toga, ali američki zvaničnici kažu da bi mogao da promeni stav.

1/6 Vidi galeriju Huti i biljka kat Foto: Mohammed Hamoud / AFP / Profimedia, Artal.ads/Shutterstock

U petak popodne, dok su njegovi savetnici bili u Kemp Dejvidu, novinari su pitali Trampa koji će biti njegov sledeći potez u vezi sa Iranom.

- Da vam kažem, to bi bila velika vest - odgovorio je.