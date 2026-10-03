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Avion sa šest osoba nestao je nakon što je u subotu ujutru poleteo sa Bermuda.

Američka obalska straža potvrdila je da je pokrenuta potraga za letelicom i ljudima koji su se nalazili u njoj.

U saopštenju objavljenom na mreži X navedeno je da je američka Federalna uprava za vazduhoplovstvo (FAA) izgubila kontakt sa avionom Gulfstream koji je leteo na relaciji Bermuda-Boston u ranim jutarnjim časovima.

"Vazdušne i pomorske ekipe američke Obalske straže krenule su u potragu za avionom", navedeno je u saopštenju.

Potraga je trenutno koncentrisana na područje kod obale ostrva Nantaket u američkoj saveznoj državi Masačusets.

Zvaničnici su potvrdili da je reč o avionu Gulfstream G100, registarske oznake C-GRJP.

Za sada nisu objavljene dodatne informacije o tome šta se dogodilo sa letelicom.

Pre nekoliko nedelja stradala četvoročlana porodica

Najnoviji incident dogodio se samo nekoliko nedelja nakon što su četiri člana jedne porodice pronađena mrtva pošto je njihov avion nestao u području Bermudskog trougla tokom leta prema Majamiju na Floridi.