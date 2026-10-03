Slušaj vest

Šadola Peterson, prijateljica Kriste Pajk i Tadarila Šipa, priznala je krivicu za pomaganje nakon ubistva Kolin Slemer i svedočila protiv svojih prijatelja, zbog čega je dobila znatno blažu kaznu i danas, više od tri decenije kasnije, živi daleko od očiju javnosti.

Peterson je bila polaznica Knoxville Job Corps centra kada se pridružila Pajk i Šipu, koji su namamili Slemer u udaljeno šumovito područje. Šip i Pajk su potom u januaru 1995. mučili i ubili svoju koleginicu, dok je Peterson stražarila.

Sve troje ubrzo je uhapšeno i optuženo u vezi sa smrću Slemer. Dok su Pajk i Šip izvedeni pred sud zbog ubistva, Peterson je pristala na sporazum sa tužilaštvom. U zamenu za svedočenje protiv njih priznala je krivicu za lakše krivično delo pomaganja nakon ubistva. Pre sporazuma provela je određeno vreme u zatvoru, a potom je godinama bila na uslovnoj slobodi.

Pajk i Šip proglašeni su krivim za ubistvo prvog stepena i zaveru radi izvršenja ubistva prvog stepena. Šip je u vreme zločina imao 17 godina, zbog čega nije mogao da bude osuđen na smrt, dok je Pajk, koja je imala 18 godina, dobila smrtnu kaznu.

Pajk je trebalo da bude pogubljena smrtonosnom injekcijom 30. septembra, ali je izvršenje kazne privremeno zaustavljeno na nekoliko sati nakon novog podneska njenog pravnog tima. Vrhovni sud SAD kasnije tog dana odlučio je da pogubljenje može da bude nastavljeno, ali je Pajk ostala živa nakon što je primila dve doze smrtonosne injekcije. Potom je prebačena u bolnicu na lečenje i nalazi se u "kritičnom stanju".

Evo šta se dogodilo sa Šadolom Peterson nakon njene uloge u ubistvu Kolin Slemer.

1/7 Vidi galeriju Neuspelo pogubljenje osuđenice na smrt Kriste Pajk u Tenesiju Foto: George Walker IV/AP

Ko je Šadola Peterson?

Šadola Rene Peterson je iz Klivlenda u Tenesiju i, zajedno sa Šipom i Pajk, bila je polaznica Knoxville Job Corps centra.

Kao i Pajk, Peterson je u januaru 1995. imala 18 godina.

Pajk je u vreme ubistva tvrdila da je verovala da Slemer pokušava da joj "preotme" Šipa, što su prijatelji i porodica Slemer kasnije negirali, preneo je The Straits Times.

Šta je Peterson uradila?

U noći 12. januara 1995. Pajk je navodno pozvala Slemer da sa njom, Šipom i Peterson izađe iz doma kako bi pušili marihuanu, prema svedočenju same Pajk. Svo četvoro polaznika istovremeno se odjavilo iz doma.

Pajk je tvrdila da su pojedini članovi grupe zajedno pušili marihuanu pre nego što su se ona i Slemer verbalno sukobile u izolovanom šumovitom području.

Pajk i Šip su zatim počeli da tuku Slemer. Njih dvoje su je mučili oko 30 minuta i na kraju ubili. I Šip i Pajk rekli su istražiteljima da su prvobitno nameravali samo da uplaše Slemer i da se potuku sa njom, ali je napad završio njenom smrću.

Peterson je za to vreme služila kao stražar i pazila da ih neko ne prekine tokom zločina.

Nema dokaza da je fizički napala Slemer. Šip je policiji tvrdio da je Peterson udarila žrtvu, ali je tužiteljka Džo Helm rekla da nisu imali dokaze koji bi Peterson direktno povezali sa ubistvom.

1/11 Vidi galeriju Pogubljenje Kriste Pajk: Preživela 2 smrtonosne injekcije Foto: Tennessee Department of Correction

Za šta je Peterson priznala krivicu?

Sve troje uhapšeno je u roku od 36 sati nakon što je telo Slemer pronađeno sledećeg jutra. Policija ih je privela nakon dojave da je Pajk navodno najmanje jednoj osobi pokazala deo lobanje Slemer.

Pajk i Šip izjasnili su se da nisu krivi za ubistvo prvog stepena i zaveru radi izvršenja ubistva prvog stepena, a suđenja su im održana 1996, odnosno 1997. godine.

Peterson je prvobitno bila optužena za ubistvo prvog stepena. Međutim, sarađivala je sa policijom i priznala krivicu za pomaganje nakon izvršenog ubistva prvog stepena, preneo je Knox News.

Kakvu kaznu je dobila?

U zamenu za svedočenje protiv Pajk i Šipa, Peterson je osuđena na 460 dana zatvora i šest godina uslovne kazne.

Majka Kolin Slemer, Mej Martinez, tvrdila je da nije bila upoznata sa sporazumom i izrazila je nezadovoljstvo odlukom tužilaštva.

"Veoma, veoma sam ljuta zbog toga. Mislim da bi država trebalo da pita roditelje šta bi trebalo da uradi", rekla je Martinez za Knox News.

Smatrala je da bi Peterson verovatno dobila strožu kaznu da joj je suđeno pred sudijom i porotom.

Međutim, tužilac Bil Krabtri nije se složio sa tim. Prema njegovoj proceni, poroti bi verovatno bilo potrebno više dokaza da bi Peterson osudila za nešto ozbiljnije od pomaganja nakon ubistva.

Njen advokat, okružni javni branilac Mark Stivens, takođe je tvrdio da je njegova klijentkinja bila prisutna u vreme ubistva, ali da nije znala za navodne namere Pajk i Šipa i da nije učestvovala u samom napadu.

Gde je Šadola Peterson danas?

Peterson je šestogodišnju uslovnu kaznu odslužila u Tenesiju, prema navodima WSMV-a.